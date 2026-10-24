Quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển

Các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý tham luận, trao đổi tại Diễn đàn.

Dự Diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển Bền vững Việt Nam năm 2026, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược một trăm năm của đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Trong tiến trình đó, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu xuyên suốt, tất yếu, mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược và điều kiện căn bản để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển quốc gia. Các địa phương, đặc biệt là các đô thị giữ vai trò trung tâm động lực phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy liên kết vùng theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị đã xác định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Diễn đàn.

Thực tiễn cho thấy, mở rộng không gian phát triển chỉ thực sự tạo ra động lực mới khi đi liền với hoàn thiện đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng quy hoạch, huy động, phân bổ, hiệu quả nguồn lực, phát huy tính chủ động của địa phương và tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư. Vì vậy, quy hoạch chiến lược địa phương không thể chỉ dừng ở việc bố trí, tổ chức không gian hay xác định danh mục dự án, mà phải trở thành công cụ kiến tạo mô hình phát triển, tổ chức lại các nguồn lực và định hình năng lực cạnh tranh dài hạn của mỗi địa phương trong tổng thể quốc gia.

Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển, dựa trên nền tảng khoa học, tôn trọng các giới hạn sinh thái, tăng cường liên kết và được bảo đảm bằng thể chế minh bạch cùng với năng lực thực thi hiệu quả.Trong giai đoạn phát triển mới, chất lượng quy hoạch không thể chỉ được đánh giá bằng tầm nhìn hay mức độ hoàn thiện, mà còn phải đồng bộ bởi một thể chế đầy đủ, minh bạch cùng với năng lực thực thi hiệu quả. Đồng thời, phải được đo bằng khả năng huy động và phân bổ nguồn lực, tạo dựng cộng đồng định hướng tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo tồn các giá trị lâu dài và tăng cường sức chống chịu.

Quy hoạch chiến lược địa phương đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao hiệu quả liên kết vùng, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội chính phủ và các cơ quan liên quan, Ban sẽ nghiên cứu, chắt lọc những kiến nghị có giá trị để báo cáo các cấp thẩm quyền, phục vụ nghiên cứu hoàn thiện chủ trương, cơ chế chính sách về quy hoạch, phát triển vùng và quản lý địa phương.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng lớn, đa dạng, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế bổ sung cho nhau, mở ra cơ hội tổ chức lại các hoạt động kinh tế, hình thành những cực tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng. Đồng thời, quy mô và đặc điểm của thành phố mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, kết nối hạ tầng, phân bổ nguồn lực, gìn giữ các giá trị văn hóa, thiên nhiên và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Diễn đàn.

Mới đây, ngày 21/10/2026 vừa qua, Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác lập cơ sở pháp lý và những định hướng chiến lược quan trọng cho việc tổ chức không gian, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, đặt ra yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các định hướng thành cơ chế, chính sách, chương trình, dự án; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện, bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Đây là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố trực tiếp trao đổi, tiếp cận sâu hơn những chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, các luận cứ khoa học và kinh nghiệm trong nước, quốc tế về quy hoạch, quản trị và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thành phố mong muốn chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn địa phương, cùng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và chuyên gia trao đổi, tìm kiếm những cách tiếp cận, giải pháp phù hợp để thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Tại Diễn đàn các đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, học giả đã trình bày tham luận, thảo luận liên quan đến việc tái định hình đô thị và phát triển kinh tế: Những thách thức của thế kỷ XXI; Quy hoạch chiến lược địa phương trong kỷ nguyên mới…