Quy hoạch nghĩa trang Hà Nội: Kiến tạo hệ thống công viên tâm linh hiện đại, bền vững

Việc ban hành Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn, cùng với Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng nghĩa trang, đang tạo thêm cơ sở để thành phố từng bước tổ chức lại không gian an táng theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Từ quy hoạch các nghĩa trang tập trung, cải tạo những khu an táng hiện hữu đến phát triển hạ tầng hỏa táng, lưu giữ tro cốt và ứng dụng công nghệ trong quản lý, mục tiêu đặt ra không chỉ là giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn hướng tới một hệ thống dịch vụ hậu sự phù hợp với quy mô và tầm vóc của Thủ đô trong tương lai.

Tái cấu trúc không gian an táng, giảm áp lực lên quỹ đất đô thị

Trong bối cảnh dân số Thủ đô được dự báo tiếp tục gia tăng mạnh, áp lực lên quỹ đất dành cho phát triển đô thị ngày càng lớn. Điều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại không gian an táng theo hướng tập trung, tiết kiệm đất và thân thiện với môi trường.

Không gian an táng tại Nghĩa trang Văn Điển. Ảnh: Anh Hoàn

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã đặt ra yêu cầu từng bước tái cấu trúc không gian an táng theo hướng tập trung, tiết kiệm đất và hài hòa với cảnh quan đô thị. Một trong những định hướng quan trọng là hạn chế, tiến tới chấm dứt hung táng tại các nghĩa trang nằm xen cài trong khu vực đô thị phát triển; đồng thời cải tạo, chỉnh trang những khu vực phù hợp theo mô hình công viên nghĩa trang xanh. Cùng với đó, thành phố định hướng rà soát các nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư và từng bước sắp xếp, di chuyển về các khu nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. Quỹ đất sau khi được chỉnh trang có thể ưu tiên cho cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng giao thông và các nhu cầu dân sinh, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Ở quy mô toàn thành phố, Hà Nội định hướng củng cố và phát triển mạng lưới nghĩa trang tập trung theo hướng đồng bộ, hiện đại và phù hợp với cấu trúc đô thị trong tương lai.

Cùng với việc nâng cấp các cơ sở hiện hữu, thành phố cũng định hướng hình thành thêm các nghĩa trang tập trung. Việc phân bố các khu nghĩa trang theo nhiều hướng phát triển của Thủ đô sẽ góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô, rút ngắn khoảng cách phục vụ và từng bước hình thành mạng lưới an táng tập trung phù hợp với mô hình đô thị đa cực.

Đối với hệ thống nghĩa trang quốc gia, Hà Nội tiếp tục duy trì, bảo đảm cảnh quan và không gian tưởng niệm trang nghiêm. Tại khu vực ngoại thành, mạng lưới nghĩa trang tập trung cấp xã được nghiên cứu, bố trí trong các quy hoạch liên quan trên cơ sở bảo đảm bán kính phục vụ phù hợp, khoảng cách an toàn môi trường và khả năng kết nối hạ tầng.

Điểm đáng chú ý trong tư duy quy hoạch mới là sự chuyển dịch từ mô hình nghĩa trang truyền thống sang công viên nghĩa trang sinh thái với những không gian xanh, hệ thống cây xanh nhiều tầng, thảm cỏ, mặt nước, đường dạo và các khu tưởng niệm được bố trí hài hòa.

Tổ chức không gian các khu chức năng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ Văn Điển. Ảnh: Anh Hoàn

Đột phá công nghệ hỏa táng và quản trị số thông minh

Thúc đẩy hỏa táng theo hướng văn minh, hiện đại và tiết kiệm quỹ đất được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào hình thức địa táng truyền thống, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về môi trường và chất lượng dịch vụ đô thị. Theo định hướng quy hoạch, các cơ sở hỏa táng sẽ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp tại những khu nghĩa trang tập trung. Cùng với công nghệ hỏa táng hiện đại, các mô hình lưu giữ tro cốt tập trung, công trình lưu tro nhiều tầng hoặc bố trí ngầm cũng được nghiên cứu theo hướng tiết kiệm diện tích, bảo đảm cảnh quan và phù hợp với nhu cầu tưởng niệm ngày càng đa dạng.

Mạng lưới nhà tang lễ đô thị cũng được chuẩn hóa toàn diện theo các yêu cầu ngày càng cao về quy mô phục vụ, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và tổ chức giao thông.

Ở cấp độ đô thị, quy hoạch hướng tới việc bảo đảm mỗi khu vực đô thị phải có tối thiểu một nhà tang lễ đáp ứng nhu cầu dân cư, với quy mô và bán kính phục vụ được tính toán phù hợp. Các công trình này phải gắn với yêu cầu về cách ly an toàn môi trường, bảo đảm tính trang nghiêm, chu đáo, giảm thiểu tình trạng tổ chức việc tang trong các ngõ phố gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, các dự án xây dựng nhà hỏa táng và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang đã được lãnh đạo thành phố xếp vào nhóm dự án xử lý môi trường cấp bách, được ưu tiên nguồn vốn ngân sách và cơ chế xã hội hóa để triển khai ngay trong giai đoạn 2026 - 2030.

Từng bước hình thành những công viên nghĩa trang sinh thái, văn minh, tiết kiệm đất và hài hòa với không gian phát triển của Hà Nội. Ảnh: Anh Hoàn

Yếu tố quan trọng để các định hướng quy hoạch được triển khai đồng bộ là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghĩa trang, nhà tang lễ và các dịch vụ hậu sự.

Trên cơ sở các yêu cầu tại Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng tới quản lý tập trung, thống nhất và thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình tra cứu, đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Theo định hướng này, thông tin về phần mộ, vị trí lưu giữ tro cốt và các khu chức năng có thể được số hóa, tích hợp với nền tảng bản đồ GIS và từng bước áp dụng mã định danh điện tử để nâng cao khả năng quản lý, tra cứu và cập nhật dữ liệu.

Cùng với đó, các dịch vụ trực tuyến như đăng ký dịch vụ tang lễ, tra cứu thông tin, công khai giá và tiếp nhận phản ánh có thể được phát triển trên nền tảng số, góp phần tăng tính minh bạch, giảm thủ tục trung gian và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để hình thành mô hình quản lý nghĩa trang thông minh, lấy dữ liệu làm cơ sở cho điều hành và phục vụ người dân.

Tầm nhìn quy hoạch nghĩa trang trong định hướng phát triển 100 năm của Thủ đô cho thấy sự chuyển đổi rõ nét từ tư duy quản lý đơn thuần sang cách tiếp cận tổng thể, hiện đại và bền vững.

Đối với hệ thống nghĩa trang nhân dân, sự kết hợp giữa khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, hạ tầng công viên nghĩa trang sinh thái và ứng dụng công nghệ số sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tiết kiệm quỹ đất và cải thiện chất lượng môi trường.

Quan trọng hơn, quá trình đổi mới này không làm mất đi những giá trị truyền thống, mà hướng tới gìn giữ sự trang nghiêm, đạo lý tri ân nguồn cội và xây dựng nếp sống văn minh trong một đô thị hiện đại.

Đó cũng là hướng đi để Hà Nội từng bước hình thành một hệ thống an táng vừa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, vừa bảo đảm yếu tố nhân văn cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.