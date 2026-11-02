Quy hoạch Nam Dong mở đường cho giai đoạn phát triển mới

Bộ mặt trung tâm xã Nam Dong từng bước thay đổi diện mạo theo hướng khang trang, đồng bộ hơn

Tổ chức không gian, phát huy thế mạnh địa phương

Sau khi sáp nhập 2 xã Đắk D'rông và Nam Dong, xã Nam Dong có diện tích tự nhiên hơn 104 km², dân số gần 36.000 người. Quy hoạch chung đến năm 2050 định hướng tổ chức không gian dân cư, sản xuất và hạ tầng, làm cơ sở quản lý đất đai, bố trí các khu chức năng và triển khai đầu tư.

Theo quy hoạch chung xã Nam Dong, khu trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ là khu vực trọng điểm. Các khu dân cư, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật được bố trí phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, địa hình và định hướng phát triển. Tại khu vực nông thôn, các điểm dân cư hiện hữu tiếp tục được duy trì, gắn với hoàn thiện hạ tầng phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Nam Dong đang hướng tới mục tiêu phát triển thành đô thị loại III vào năm 2030

Theo định hướng quy hoạch tỉnh, Nam Dong hướng tới mục tiêu đô thị loại III vào năm 2030. Để đáp ứng định hướng này, địa phương cần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình dân sinh, đồng thời kiểm soát mở rộng không gian xây dựng phù hợp với năng lực hạ tầng.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất. Quy hoạch định hướng duy trì các vùng cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cây lâu năm, cây ăn quả và vùng chuyên canh lúa. Quy hoạch đồng thời định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng nông sản, hướng đến sản xuất sạch, hữu cơ và ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến, tiêu thụ.

Nông nghiệp là thế mạnh của Nam Dong, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong Nguyễn Anh Đông, việc tổ chức vùng nguyên liệu gắn với chế biến và thị trường cũng được xác định trong định hướng dài hạn, tạo cơ sở phát triển sản phẩm đặc trưng và nâng giá trị nông sản.

Cụm công nghiệp Nam Dong được định hướng phát triển sơ chế, chế biến cà phê, nông sản và sản xuất vật liệu xây dựng thông thường gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ. Không gian công nghiệp được tổ chức gắn với vùng sản xuất, hệ thống giao thông và các dịch vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, việc triển khai từng dự án còn phụ thuộc quy hoạch chi tiết, thủ tục đầu tư, nguồn vốn và khả năng thu hút doanh nghiệp.

Nam Dong nằm ở phía Tây Bắc của Lâm Đồng, gần khu vực biên giới và giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk

Về giao thông, các tuyến liên xã, liên khu vực được định hướng nâng cấp, mở rộng, tăng kết nối Nam Dong với Cư Jút, Đắk Wil và các địa bàn lân cận. Một số tuyến chính có lộ giới quy hoạch 39 m qua trung tâm và 30 m ở các đoạn ngoài trung tâm. Nhiều tuyến khác có lộ giới khoảng 27 m, kết nối khu dân cư, vùng sản xuất và cụm công nghiệp.

Đồ án đề xuất tuyến đường từ khu vực chợ Nam Dong đến cụm công nghiệp, kết nối với đường dọc sông Sêrêpốk, cùng phương án xây dựng cầu kết nối với khu vực Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Các công trình này được định hướng tăng kết nối liên vùng, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Việc triển khai cần được cụ thể hóa qua các bước chuẩn bị đầu tư, xác định nguồn vốn và tiến độ.

Hạ tầng giao thông của xã Nam Dong đang từng bước hoàn thiện, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Quy hoạch cũng định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông Sêrêpốk, suối, hồ và giá trị văn hóa địa phương. Đồ án đề cập việc lập quy hoạch chi tiết điểm du lịch cộng đồng tại thôn văn hóa người Mông, kết hợp đào tạo lao động, hướng dẫn người dân tham gia hoạt động du lịch. Hướng phát triển này cần gắn với bảo vệ cảnh quan, gìn giữ bản sắc cộng đồng và điều kiện thực tế.

Nguồn lực đầu tư và yêu cầu quản lý

Theo UBND xã Nam Dong, tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 1.589 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 402 tỷ đồng, giai đoạn 2031 - 2045 khoảng 1.187 tỷ đồng. Nguồn vốn được khái toán cho 3 nhóm chính gồm; quy hoạch và phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Nam Dong đặt mục tiêu lên đô thị loại III năm 2030, trở thành một trong những cực tăng trưởng phía Tây của Lâm Đồng

Trong giai đoạn đến năm 2030, hạ tầng kỹ thuật là nhóm có nhu cầu vốn dự kiến lớn nhất, tiếp đến là các công trình hạ tầng xã hội và nhiệm vụ quy hoạch, phát triển kinh tế. Đây là số liệu khái toán trong thuyết minh, chưa phải tổng mức đầu tư được phê duyệt cho từng dự án hoặc nguồn vốn đã được bảo đảm.

Do đó, việc triển khai cần gắn với danh mục đầu tư công, khả năng cân đối ngân sách và các nguồn lực huy động hợp pháp. Thứ tự ưu tiên cũng cần được xác định theo nhu cầu dân sinh, yêu cầu kết nối giao thông và khả năng tổ chức các khu vực sản xuất.

Nam Dong tập trung phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn

Các hạng mục được đề cập trong định hướng ưu tiên đến năm 2030 gồm; công trình hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cấp giao thông, sửa chữa công trình thủy lợi, phát triển hạ tầng điện, cấp nước và xử lý nước thải. Đây là những nhóm công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất và quá trình tổ chức lại không gian dân cư sau sáp nhập.

Song song với đầu tư, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt khi triển khai quy hoạch. Đồ án đặt ra định hướng bảo vệ rừng, quản lý hành lang nguồn nước và kiểm soát tác động môi trường từ hoạt động sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp, du lịch. Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải cần được phát triển phù hợp với quy mô dân cư và các khu chức năng.

Nam Dong đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới

Theo Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường, sau khi quy hoạch được phê duyệt, địa phương tổ chức công bố nội dung, phổ biến quy định quản lý và triển khai theo từng giai đoạn. Việc lập quy hoạch chi tiết tại các khu vực cần thiết, xác định danh mục ưu tiên và cập nhật kế hoạch đầu tư sẽ là cơ sở cụ thể hóa những định hướng đã đề ra.

Quy hoạch chung đến năm 2050 xác lập khung phát triển của Nam Dong trên các lĩnh vực không gian dân cư, sản xuất, giao thông và hạ tầng. Hiệu quả thực hiện phụ thuộc vào quá trình cụ thể hóa từng dự án, khả năng bố trí nguồn lực và việc quản lý sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.

Diện mạo khu vực trung tâm xã Nam Dong thay đổi theo hướng khang trang, đồng bộ hơn