Ngày 23/11, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quốc Phong và đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Hà Khánh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá quy hoạch mới không chỉ có ý nghĩa đối với TP. Hồ Chí Minh mà còn góp phần tạo động lực tăng trưởng cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt yêu cầu chuyển các định hướng quy hoạch thành kết quả cụ thể. Khi những vướng mắc về thể chế đang từng bước được giải quyết, trọng tâm cần tập trung là khâu tổ chức thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm để người dân được thụ hưởng.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh sớm rà soát, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể và các định hướng liên kết vùng; Công khai, phổ biến nội dung quy hoạch cũng cần được đẩy mạnh để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin và tham gia giám sát quá trình triển khai.

Đối với huy động nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thành phố tiếp tục vận dụng hiệu quả Nghị quyết 98 và các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Song song với thu hút đầu tư, TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên các công trình giao thông kết nối liên vùng, giải quyết những vấn đề về ngập úng, ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản trị siêu đô thị trong giai đoạn mới.

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh tóm tắt thời kỳ 2025-2050

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho rằng, sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và kinh tế biển. Cơ hội để tổ chức các nguồn lực, nhưng cũng đặt ra yêu cầu xây dựng tầm nhìn quy hoạch thống nhất, phát huy lợi thế của từng khu vực và tăng cường liên kết phát triển.

Theo ông Lê Quốc Phong, mục tiêu đặt ra của Thành phố không chỉ là tăng trưởng về quy mô mà còn tạo bước chuyển về chất lượng phát triển, hướng tới hình thành siêu đô thị toàn cầu ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới. Quy hoạch tổng thể được công bố là cơ sở để hoạch định các quyết sách phát triển dài hạn, nhất là trong tổ chức không gian kinh tế, phân bổ nguồn lực và đầu tư hạ tầng chiến lược.

Theo định hướng quy hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Không gian đô thị được tổ chức theo hướng đa cực, đa trung tâm, gắn các khu vực có lợi thế về tài chính, công nghệ, công nghiệp và dịch vụ với mạng lưới hạ tầng kết nối liên vùng.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai, rà soát và cập nhật các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm tính đồng bộ; Cùng với đó, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển các cực động lực và trung tâm tài chính quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ định hướng đầu tư gắn với quy hoạch mới. Đại diện Intel Products Việt Nam cho rằng tầm nhìn phát triển dài hạn của TP. Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng xanh.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sun Group, cho biết tập đoàn quan tâm tham gia đầu tư các công trình hạ tầng giao thông chiến lược như đường sắt đô thị, đại lộ ven sông Sài Gòn; các tổ hợp văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, trong đó có Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.