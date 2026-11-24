Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương. Ảnh: Kiên Định

Định hướng khai thác tốt hơn nguồn lực, nâng cao vị thế

Việc hợp nhất mở ra cho Tây Ninh không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự hội tụ của nhiều lợi thế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu, có khả năng bổ trợ, kết nối, tạo thành các chuỗi giá trị và động lực tăng trưởng trên phạm vi toàn tỉnh.

Quy mô địa bàn mở rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong tổ chức và điều hành phát triển. Bên cạnh khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có, phải nâng cao năng lực tổ chức không gian, điều phối nguồn lực và quản trị phát triển. Mục tiêu xây dựng thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương được đặt trong yêu cầu tìm kiếm một mô hình phát triển có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị thế và vai trò mới của địa phương.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển trên nhiều phương diện, từ tổ chức không gian đô thị, kết cấu hạ tầng, quản trị địa phương đến chất lượng cung ứng dịch vụ công và đời sống người dân. Với một địa bàn có nhiều khu vực phát triển và đặc điểm khác nhau, bài toán quan trọng là xây dựng cơ chế điều phối đủ hiệu quả để các khu vực cùng phát huy thế mạnh, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong quy hoạch, đầu tư và quản lý. Năng lực quản trị cần theo kịp tốc độ đô thị hóa, yêu cầu phát triển kinh tế và sự gia tăng liên kết giữa các địa bàn.

Mặt khác, vị trí tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và Campuchia tạo điều kiện để Tây Ninh mở rộng hợp tác, kết nối thị trường và tham gia sâu hơn vào các hành lang kinh tế trong khu vực. Điều này cũng đòi hỏi địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hạ tầng đồng bộ và hình thành môi trường đầu tư thuận lợi.

Vì vậy, mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc Trung ương cần được nhìn nhận như một định hướng phát triển tổng thể để khai thác tốt hơn nguồn lực và nâng cao vị thế của Tây Ninh trong mạng lưới liên kết vùng.

Bảo đảm mang lại giá trị thực chất cho cộng đồng

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương. Ảnh: Kiên Định

Việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương đã được tỉnh triển khai bằng những nhiệm vụ và bước đi cụ thể.

Ngày 14/10/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4707/KH-UBND về xây dựng Đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương. Kế hoạch xác định các nội dung công việc, trách nhiệm của cơ quan liên quan và tiến độ thực hiện, tạo cơ sở để tổ chức quá trình chuẩn bị đề án.

Ngày 15/10/2026, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, ủng hộ định hướng phấn đấu xây dựng Tây Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh chuẩn bị đề án kỹ lưỡng, xác định rõ lộ trình và các tiêu chí cần đạt; định hướng phấn đấu vào giai đoạn 2028-2029 được đặt ra như một mục tiêu để địa phương tập trung chuẩn bị.

Tiếp đó, ngày 11/11/2026, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng đề án. Tại cuộc họp, Sở Nội vụ cho biết dự thảo đề án đã được xây dựng và lấy ý kiến các sở, ngành. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tờ trình, đề án và các nội dung liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Các cuộc làm việc cho thấy quá trình chuẩn bị đề án đang được triển khai theo từng bước, từ rà soát cơ sở thực tiễn, xây dựng nội dung đến lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời cần đánh giá khách quan hiện trạng, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, chưa đạt và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo cử tri Tây Ninh, yêu cầu đặt ra không chỉ là đạt các tiêu chí để đáp ứng mục tiêu hành chính, mà còn phải bảo đảm sự phát triển mang lại giá trị thực chất cho cộng đồng. Một thành phố có tầm vóc mới cần được nhận diện bằng chất lượng hạ tầng, hiệu quả quản trị, sức cạnh tranh kinh tế và mức độ hài lòng của người dân.

Cụ thể hóa bằng năng lực thực hiện

Mục tiêu xây dựng thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương mở ra một định hướng phát triển mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, quản trị, huy động và sử dụng nguồn lực. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục rà soát toàn diện các điều kiện, xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ ưu tiên và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Quan trọng hơn, quá trình chuẩn bị đề án cần gắn với những giải pháp phát triển có tính khả thi, bảo đảm sự đồng bộ giữa kinh tế, hạ tầng, đô thị, văn hóa và an sinh xã hội. Những mục tiêu về tầm vóc và vị thế chỉ có thể trở thành hiện thực khi được cụ thể hóa bằng kết quả phát triển, năng lực quản trị và chất lượng sống ngày càng nâng cao.

Trên nền tảng không gian phát triển mới đã được định hình, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương là bước chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng, cũng là quá trình đòi hỏi sự thận trọng, quyết tâm và cách tiếp cận thực chất, để khát vọng phát triển được đặt trên nền tảng vững chắc và hướng tới lợi ích lâu dài của người dân.