Quy hoạch mô hình outlet đến năm 2030: Nâng tầm trải nghiệm mua sắm và du lịch Việt Nam

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Đề án phát triển mô hình outlet được đánh giá là một bước đi mang tính đột phá nhằm lấp đầy khoảng trống trong bức tranh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Theo quy hoạch, các trung tâm outlet sẽ được xây dựng theo mô hình tổ hợp tập trung, nơi quy tụ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước để bán các sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi. Khác biệt hoàn toàn so với các trung tâm thương mại truyền thống ở khu vực trung tâm đô thị, các trung tâm outlet thường sở hữu không gian rộng lớn, bố trí ở các khu vực ngoại ô hoặc khu vực ven các trục giao thông kết nối liên vùng. Ý nghĩa cốt lõi của đề án nằm ở việc tạo ra một hệ sinh thái mua sắm gắn liền với du lịch sinh thái và trải nghiệm giải trí, nâng cao chất lượng sống của người dân và kéo dài thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách quốc tế lẫn nội địa.

Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2030-2045, mô hình outlet được mở rộng tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một outlet, tỷ lệ hàng hóa Việt Nam tại các outlet thí điểm phấn đấu đạt 30%-40%.

Đề án cũng đặt mục tiêu hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” để kinh doanh trong outlet vào năm 2030. Các sản phẩm được ưu tiên gồm hàng thuộc chương trình Thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và những sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Xét về xu hướng phát triển, đề án ra đời hoàn toàn phù hợp với dòng chảy chung của thị trường bán lẻ toàn cầu và bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện tại. Khi thu nhập bình quân đầu người gia tăng, tầng lớp trung lưu phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tiếp cận hàng hiệu chính hãng với mức giá hợp lý của người tiêu dùng ngày càng lớn. Việc hình thành các tổ hợp outlet quy mô lớn giúp giải tỏa áp lực cho hạ tầng giao thông đô thị trung tâm, đồng thời kích thích xu hướng du lịch mua sắm ngắn ngày vào cuối tuần cho các gia đình. Bên cạnh đó, mô hình này còn mở ra cơ hội tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối, giúp họ giải quyết bài toán hàng tồn kho một cách văn minh, chuyên nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu ở các phân khúc cao cấp.

Đánh giá về tính hiệu quả, đề án hứa hẹn mang lại những tác động tích cực trên nhiều phương diện kinh tế và xã hội. Về mặt thương mại, mô hình outlet giúp kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy dòng luân chuyển hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ trong nước trước sự xâm nhập mạnh mẽ của các tập đoàn nước ngoài. Về mặt du lịch, các tổ hợp outlet được đầu tư bài bản về kiến trúc và không gian trải nghiệm sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, đóng góp trực tiếp vào doanh thu ngành du lịch của các địa phương. Không chỉ vậy, việc triển khai các dự án quy mô lớn tại vùng ven còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa, kéo theo sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương và gia tăng giá trị bất động sản khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, tính hiệu quả của đề án trên thực tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào khâu tổ chức thực hiện và thu hút nguồn lực đầu tư. Việc phát triển các trung tâm outlet đòi hỏi diện tích đất lớn và chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu không nhỏ. Các địa phương cần có chính sách quy hoạch đất đai rõ ràng, minh bạch, cùng cơ chế ưu đãi hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư có uy tín và năng lực quản lý chuyên nghiệp. Đồng thời, bài toán kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các điểm outlet cũng cần được giải quyết đồng bộ để đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho người dân và du khách khi di chuyển.

Nhìn về tầm nhìn 2045, Đề án phát triển mô hình outlet không đơn thuần là một kế hoạch mở rộng hạ tầng thương mại, mà là chiến lược dài hạn hướng tới xây dựng nền kinh tế dịch vụ hiện đại và bền vững. Khi các trung tâm outlet đi vào hoạt động ổn định và phát huy tối đa công năng, Việt Nam sẽ từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch mua sắm của khu vực, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.