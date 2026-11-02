Quy hoạch mở đường phát triển bền vững

Quy hoạch không chỉ là cơ sở quản lý đất đai, xây dựng mà còn định hình không gian phát triển, tạo sự kết nối giữa các khu vực và định hướng phân bổ nguồn lực đầu tư. Đối với Sin Suối Hồ, địa bàn có tiềm năng về nông nghiệp, lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc, công tác quy hoạch càng có ý nghĩa quan trọng trong phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vũ Trung Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ cho biết: Thời gian qua, xã tập trung rà soát, nắm bắt định hướng, quy hoạch của cấp trên gắn với phát triển nông, lâm nghiệp, dịch vụ và xây dựng kết cấu hạ tầng. Chú trọng hình thành các vùng sản xuất phù hợp với điều kiện từng khu vực, phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hoá các dân tộc. Hiện nay, xã đã có Quy hoạch chung đến năm 2045 được phê duyệt; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu vực cần thiết, làm cơ sở quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong thời gian tới.

Trên cơ sở quy hoạch, tuỳ điều kiện từng khu vực, xã định hướng tổ chức sản xuất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước và khả năng kết nối giao thông; khuyến khích phát triển các sản phẩm có thế mạnh, nâng cao chất lượng, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Cụ thể, đối với khu vực dọc đường tỉnh lộ 130, tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ; vận động nhân dân tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, ngô, dong riềng, khoai sọ; mở rộng diện tích quy hoạch trồng cây cà phê, chè; phát triển chăn nuôi quy mô trang trại. Đối với các bản vùng cao, phía tỉnh lộ 131, ưu tiên phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở các bản: Sin Suối Hồ, Sàng Mà Pho, Chảng Phàng, Dền Sung…

Ngoài ra, xã quan tâm công tác quy hoạch theo hướng bố trí hợp lý khu dân cư, công trình công cộng, giao thông, thủy lợi và hệ thống nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.Anh Lý A Sài - Bí thư Chi bộ bản Dền Thàng chia sẻ: Nhân dân trong bản mong muốn quy hoạch gắn với nhu cầu thực tế của bản, nhất là đường giao thông, nước sinh hoạt và đường đến khu sản xuất. Khi hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, bà con sẽ thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hoá. Chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền để dân bản hiểu, đồng thuận, thực hiện các quy định về sử dụng đất, xây dựng, bảo vệ cảnh quan và môi trường; quản lý hiệu quả các công trình, tài sản nhà nước đầu tư. Để quy hoạch đi vào cuộc sống, xã xác định công tác quản lý, tổ chức thực hiện phải được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông kết nối nội bản, liên bản, đường đến khu sản xuất, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt và các công trình phục vụ dân sinh. Việc lựa chọn dự án được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn vốn, hiệu quả đầu tư và mức độ hưởng lợi của người dân, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tính kết nối. Địa phương cũng chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn lực hợp pháp để thực hiện các chương trình, dự án theo đúng quy định; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm việc sử dụng đất và xây dựng công trình tuân thủ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với nhiều giải pháp được triển khai trong công tác quy hoạch, đến nay, xã Sin Suối Hồ đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó có vùng chè hơn 665ha, vùng cây ăn quả 750ha, phát triển đàn vật nuôi trên 20.000 con. 10 tháng năm 2026, tổng giá trị sản xuất thương mại ước đạt hơn 70 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 230 tỷ đồng. Cơ bản hệ thống giao thông đến các bản, khu sản xuất nội đồng trên địa bàn đều được đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hoá của nhân dân, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn.