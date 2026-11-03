Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát: Cần làm rõ năng lực hạ tầng

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản tham gia ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đến năm 2050, theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 16134/BXD-QHKT ngày 9/10/2026.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị rà soát hiện trạng, làm rõ năng lực cấp nước, thoát nước và kết nối giao thông đối với hồ sơ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát đến năm 2050. (Ảnh minh họa).

Theo Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, quy hoạch cần bổ sung quan điểm, mục tiêu phát triển thương mại biên giới, logistics, dịch vụ và đô thị cửa khẩu, đồng thời bảo đảm quản lý bền vững tài nguyên, đất đai, rừng và môi trường.

Đây là cơ sở xác định các chỉ tiêu dự báo phát triển và chỉ tiêu quy hoạch.

Đối với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, Cục đề nghị rà soát, cập nhật số liệu về giao thông, cao độ địa hình, công suất và tình trạng vận hành các công trình hiện hữu; đánh giá những hạn chế, khả năng đáp ứng và nhu cầu cải tạo, nâng cấp.

Đáng chú ý, lĩnh vực cấp nước cần làm rõ trữ lượng, chất lượng và khả năng khai thác bền vững nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước dưới đất.

Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch cấp nước năm 2005, xác định các công trình đã đầu tư, chưa đầu tư và nguyên nhân chậm triển khai.

Cục cũng đề nghị cập nhật hiện trạng hệ thống cấp nước do hồ sơ vẫn sử dụng số liệu năm 2022; làm rõ công suất, phạm vi phục vụ, tỷ lệ thất thoát và khả năng kết nối các công trình hiện hữu trong phương án quy hoạch đến năm 2035 và 2050.

Về giao thông, cần làm rõ khả năng kết nối giữa các cửa khẩu, trung tâm logistics, khu công nghiệp, khu dân cư với mạng lưới giao thông đối ngoại; rà soát quy mô, hướng tuyến và phương án tổ chức giao thông phù hợp với đặc thù vận tải hàng hóa qua biên giới.

Đối với cao độ nền và thoát nước mặt, Cục đề nghị bổ sung cơ sở thủy văn, xác định hướng thoát nước, khả năng tiếp nhận của hệ thống kênh, suối và giải pháp phòng, chống ngập úng, tránh ảnh hưởng bất lợi đến khu dân cư hiện hữu.

Riêng hệ thống thoát nước thải, cần rà soát nhu cầu thu gom, xử lý, công suất các công trình; chú trọng kiểm soát nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và môi trường tự nhiên Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, Cục đề nghị bổ sung cơ sở dự báo nhu cầu, căn cứ lựa chọn quy mô, công suất và vị trí các công trình đầu mối theo từng giai đoạn. Đặc biệt, các chỉ tiêu thoát nước và xử lý nước thải cần được rà soát, tính toán theo TCVN 7957:2023.

Bên cạnh đó, hồ sơ cần làm rõ thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, gắn với phát triển cửa khẩu, đô thị, công nghiệp và logistics; bảo đảm tính đồng bộ, khả năng huy động nguồn lực và tính khả thi.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng cũng đề nghị cập nhật các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, đặc biệt là Luật Xây dựng năm 2025, do phần căn cứ pháp lý của hồ sơ vẫn sử dụng Luật Xây dựng năm 2014.