Quy hoạch không gian xanh: Xu hướng tất yếu của thị trường
Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản, tiêu chí lựa chọn nhà ở của người dân cũng đang có những thay đổi. Trong đó, môi trường sống xanh, không gian sinh hoạt chất lượng ngày càng được coi trọng. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với các chủ đầu tư trong quy hoạch, phát triển dự án, đồng thời đòi hỏi những cơ chế chính sách đủ mạnh để tháo gỡ rào cản về chi phí và nguồn vốn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quy-hoach-khong-gian-xanh-xu-huong-tat-yeu-cua-thi-truong-246261124164114632.htm