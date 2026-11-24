Theo đó, 1.458 căn hộ tại ba tòa CT6A, CT6B, CT6C dự án CT6 Kiến Hưng được phép tồn tại có điều kiện; trong khi 125 căn hộ tại khối đế và 10 nhà ở thấp tầng phải di dời, phá dỡ để khôi phục công năng theo quy hoạch. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các biện pháp khắc phục, bổ sung hạ tầng trước cuối năm 2028.