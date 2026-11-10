Quy hoạch Hải Phòng hướng tới siêu đô thị biển tầm khu vực

Hải Phòng hướng tới siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu. (Trong ảnh: Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng). (Ảnh: ĐÀM THANH)

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng, Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được xây dựng trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với thành phố ngày 16/3/2026.

Hồ sơ đã qua nhiều lần báo cáo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư thu được hơn 100.000 phiếu, tỷ lệ đồng ý đạt 98,6%.

Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đề xuất mô hình đô thị đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, phát triển gắn với giao thông công cộng.

Cấu trúc gồm 2 trung tâm tại khu vực thành phố Hải Phòng và thành phố Hải Dương trước hợp nhất, 3 trục động lực đông-tây, bắc-nam và ven biển, gắn với 4 khu kinh tế: Đình Vũ-Cát Hải, Nam Hải Phòng, Khu kinh tế chuyên biệt và Bắc Hải Phòng. Không gian thành phố được đề xuất tổ chức thành 13 phân vùng phát triển, với hệ thống 22 đô thị.

Hạ tầng giao thông chú trọng kết nối đồng bộ đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không với cảng biển và các trung tâm logistics; hệ thống cảnh quan được tổ chức theo 5 trục sông, gắn phát triển đô thị với bảo vệ không gian sinh thái.

Đến giai đoạn 2045-2050, Hải Phòng được định hướng trở thành thành phố cảng công nghiệp, dịch vụ hiện đại tầm châu Á; trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học, công nghệ biển của đất nước; đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống.

Tầm nhìn đến năm 2075, thành phố hướng tới siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á.

Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung, để bảo đảm chất lượng đồ án cần tiếp tục tính toán các chỉ tiêu hạ tầng, năng lượng, giao thông ở mức tối đa để trình Trung ương xem xét, tránh tự giới hạn quy mô phát triển hoặc hạ thấp chỉ tiêu phát triển của Hải Phòng.

Dự báo dân số là yếu tố cốt lõi, làm cơ sở tính toán nhu cầu hạ tầng và tổ chức không gian phát triển, cần làm rõ quy mô dân số dự báo đến năm 2050, phân định cụ thể cơ cấu, tỷ lệ các nhóm như lao động tăng thêm do di cư, khách du lịch, sinh viên.

Bên cạnh đó phải làm rõ nội hàm, phân biệt các khái niệm “công nghiệp biển”, “kinh tế biển”, “kinh tế tầm thấp” và các lĩnh vực, khu vực chuyên biệt khác; tránh việc xác định chức năng chung chung, không đúng tính chất. Các chỉ đạo quy hoạch mới của Trung ương cần được cập nhật kịp thời, bảo đảm thống nhất số liệu giữa các ngành, địa phương.