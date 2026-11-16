Quy hoạch giao thông sông Hồng: Mở rộng kết nối hai bờ

Một dòng sông, nhiều hướng kết nối

Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 xác định mục tiêu tổ chức mạng lưới giao thông gắn với hệ thống cầu vượt sông, bảo đảm kết nối đồng bộ giao thông dọc, ngang sông với giao thông công cộng, đường thủy và đường sắt đô thị.

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Theo định hướng nghiên cứu, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chạy song song hai bên đê tả, hữu, đóng vai trò kết nối và phân phối giao thông tới các khu vực. Tuyến Hữu Hồng dài 45,3km, đi qua 9 xã, phường; tuyến Tả Hồng dài hơn 35km, đi qua 7 xã, phường. Đường trục chính đô thị được nghiên cứu với quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h; đường gom bốn làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.

Hướng tuyến được tính toán theo điều kiện từng khu vực, có đoạn bám sát đê, có đoạn đi xa đê nhằm bảo đảm tính liên tục, hạn chế tác động đến hành lang thoát lũ và phù hợp với hiện trạng dân cư, công trình văn hóa, tín ngưỡng.

Theo ông Trần Ngọc Quảng, liên danh tư vấn thiết kế Trục Đại lộ sông Hồng, phương án hướng tuyến được nghiên cứu trên cơ sở các yếu tố về công trình cầu, tĩnh không, tổ chức giao thông, khu dân cư và công trình văn hóa, tín ngưỡng. Mục tiêu là bảo đảm khả năng kết nối, tính liên tục của tuyến và điều kiện triển khai thực tế.

Cùng với các trục đường dọc sông, hệ thống cầu vượt sông giữ vai trò kết nối ngang, tăng cường liên thông giữa hai bờ. Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Hà Nội đang định hướng phát triển thêm hàng loạt cây cầu qua sông Hồng. Không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông, mỗi cây cầu còn có thể mang dấu ấn kiến trúc, văn hóa của một giai đoạn phát triển.

Chuyên gia cho rằng, từ những giá trị lịch sử, biểu tượng của cầu Long Biên, Thăng Long, Chương Dương và Vĩnh Tuy, các cây cầu mới cần được nghiên cứu về vị trí, kiến trúc và giá trị biểu tượng, tương xứng với tầm vóc phát triển của Thủ đô.

Kết nối đa dạng các loại hình giao thông

Bên cạnh đường bộ và cầu vượt sông, quy hoạch đặt mục tiêu kết nối giao thông công cộng, đường thủy và đường sắt đô thị, tạo mạng lưới đi lại đa dạng, thuận tiện hơn cho người dân.

Cầu Hồng Hà là một trong những công trường có tỷ lệ sản lượng cao trong số các dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai (Ảnh: Tạ Hải).

Đối với giao thông đường thủy, quy hoạch nghiên cứu các tuyến vận tải gắn với hệ thống cảng, bến thủy và những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ. Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, giao thông đường thủy Hà Nội còn nhiều dư địa khai thác. Thành phố cần nghiên cứu phương thức kết nối phù hợp với điều kiện thực tế và tiến bộ khoa học, công nghệ, trong đó có thể xem xét kết hợp vận tải thủy với những hình thức mới như cáp treo để tăng khả năng tiếp cận khu vực bãi sông.

Cùng với hạ tầng giao thông, chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu tạo sức hút cho không gian ven sông thông qua cảnh quan, cây xanh và các hoạt động tham quan, vui chơi, dịch vụ. Khi việc đi lại thuận lợi, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận bãi giữa, công viên và các không gian công cộng dọc hai bờ sông Hồng.

Việc triển khai mạng lưới giao thông cũng phải tính toán đồng bộ với địa hình, cảnh quan, hành lang thoát lũ, an toàn đê điều và yêu cầu bảo tồn các công trình văn hóa, tín ngưỡng. Đây là những điều kiện quan trọng để bảo đảm các công trình hạ tầng vừa đáp ứng nhu cầu kết nối, vừa phù hợp với đặc thù không gian sông Hồng.

Với định hướng kết nối nhiều loại hình giao thông, sông Hồng không chỉ là trục cảnh quan mà còn được nghiên cứu trở thành không gian giao thông, dịch vụ và sinh hoạt đô thị, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng khả năng tiếp cận hai bờ sông của người dân Thủ đô.