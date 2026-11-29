UBND xã Tân Lợi vừa phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú.

Theo hồ sơ được công bố, khu vực nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích khoảng 4.197,95ha, thuộc địa bàn xã Tân Lợi và phường Đồng Phú. Trong đó, diện tích thuộc xã Tân Lợi khoảng 3.146ha, phần còn lại hơn 1.053ha thuộc phường Đồng Phú.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú. (Ảnh: xã Tân Lợi)

Toàn bộ khu vực được định hướng phát triển thành 5 phân khu công nghiệp dọc tuyến đường Đồng Phú – Bình Dương. Đây là một trong những khu vực có quy mô quy hoạch công nghiệp lớn tại phía Bắc thành phố Đồng Nai.

Về hiện trạng sử dụng đất, tại khu vực này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, gồm đất trồng cao su và cây lâu năm, chiếm khoảng 95,39% tổng diện tích nghiên cứu.

Theo định hướng, các khu công nghiệp sẽ phát triển theo mô hình sinh thái, hiện đại, thông minh và thân thiện với môi trường. Những ngành nghề được ưu tiên thu hút gồm công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, sản xuất ô tô, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, chế biến sâu nông - lâm sản và dịch vụ logistics.

Về hạ tầng giao thông, khu vực quy hoạch nằm dọc tuyến Đồng Phú – Bình Dương có lộ giới 65m. Đồ án bố trí 5 trục giao thông kết nối ra đường ĐT.741, cùng hệ thống đường nội bộ và các trục chức năng có mặt cắt từ 28-60m.

Khi được đầu tư hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, 5 phân khu công nghiệp này dự kiến có thể thu hút khoảng 120.000 chuyên gia và người lao động đến sinh sống, làm việc.

Bên cạnh quỹ đất dành cho sản xuất, quy hoạch Đông Nam Đồng Phú còn hướng đến hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và cây xanh.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng quy hoạch là việc bố trí quỹ đất xây dựng cảng cạn ICD và nhà máy xử lý chất thải rắn. Các khu công nghiệp cũng được khuyến khích phát triển theo mô hình cộng sinh công nghiệp, cho phép doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng, tái sử dụng nước, năng lượng và chất thải.

Định hướng này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đồng thời giảm tác động môi trường trong quá trình hoạt động công nghiệp.

Theo đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai, các khu công nghiệp tại khu vực phía Nam thành phố hiện có tỷ lệ lấp đầy rất cao, quỹ đất công nghiệp không còn nhiều. Vì vậy, địa phương định hướng từng bước mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Bắc, trong đó Đông Nam Đồng Phú là một trong những khu vực được nghiên cứu quy hoạch với quy mô lớn.

Trước đó, ngày 11/9/2026, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-KCNKKT phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú.

Hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú được niêm yết công khai từ ngày 25/11/2026 tại UBND xã Tân Lợi và phường Đồng Phú. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai cho biết việc lấy ý kiến người dân hiện mới là bước phục vụ quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu.

Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chức năng mới tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Khi có nhà đầu tư chính thức, các phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục được phối hợp triển khai, lấy ý kiến người dân theo quy định.