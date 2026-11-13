Quy hoạch đô thị sông Hồng: Định hình trục không gian chiến lược 40km

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với quy mô nghiên cứu hơn 11.418 ha, dân số dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu kéo dài khoảng 40km, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã của thành phố Hà Nội. Phía Bắc sông cơ bản lấy đến đê tả ngạn sông Hồng, phía Nam lấy đến đê hữu ngạn sông Hồng; phía Tây giáp cầu Hồng Hà và phía Đông giáp cầu Mễ Sở.

Toàn tuyến được chia thành 3 phân đoạn để quản lý, phát triển. Trong đó, đoạn D1 từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long có diện tích khoảng 3.436ha; đoạn D2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì khoảng 4.548ha; đoạn D3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở khoảng 3.435ha.

Về định hướng không gian, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long được định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, làng xóm, thể dục thể thao, trung tâm nghiên cứu, trải nghiệm và các khu đô thị mới có mật độ xây dựng thấp.

Các chỉ tiêu sử dụng đất chính gồm khoảng 2.476ha đất cây xanh đô thị, 2.236ha đất ở và 900ha đất công viên chuyên đề. Quy mô dân số dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Đây là ngưỡng dân số tối đa phục vụ tính toán nhu cầu đất đai phát triển đô thị và khả năng chịu tải của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Quy mô dân số cụ thể phải căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện về an toàn thoát lũ, đê điều và được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Quy hoạch cũng xác định hệ thống giao thông hai bên sông với tuyến đường tả Hồng và hữu Hồng có mặt cắt rộng từ 54-73,5m, gồm đường chính 6 làn xe và đường gom 4 làn xe. Trong phạm vi quy hoạch dự kiến có 17 cầu, hầm.

Theo tiến độ dự kiến, các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2038. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên thực hiện Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, các dự án kè và chỉnh trị lòng, bờ sông; xây dựng một số công viên, khu vực “phòng khách đô thị”, khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam, Long Biên và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038, thành phố dự kiến hoàn thành các dự án thành phần còn lại theo quy hoạch.