Quy hoạch đô thị 4 phường Bảo Lộc theo hướng xanh, thông minh và kết nối liên vùng

Quang cảnh hội nghị

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, với tổng diện tích hơn 37.088 ha. Trong đó, Phường 1 Bảo Lộc có diện tích hơn 5.146 ha; Phường 2 Bảo Lộc hơn 17.672 ha; Phường 3 Bảo Lộc gần 10.898 ha và phường B’Lao gần 3.372 ha.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển của tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời kế thừa, rà soát và điều chỉnh các định hướng đã được xác lập trong Quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nêu ý kiến

Theo đơn vị tư vấn, khu vực 4 phường có vị trí quan trọng trong mạng lưới đô thị của tỉnh, nằm tại điểm giao thoa giữa các tuyến giao thông kết nối Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch nghỉ dưỡng.

Phương án quy hoạch xác định đô thị 4 phường phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững; là cực tăng trưởng quan trọng trong mô hình phát triển đa trung tâm của tỉnh. Các động lực chính gồm: dịch vụ và du lịch; sản xuất gắn với đào tạo; kinh tế nông nghiệp giá trị cao và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đại diện đơn vị tư vấn nêu quan điểm tại cuộc họp

Dân số toàn khu vực hiện khoảng 175.681 người, dự kiến tăng lên gần 198.800 người vào năm 2030 và hơn 325.700 người vào năm 2050. Việc phân bố dân cư được định hướng gắn với các khu vực tạo việc làm, hệ thống công trình xã hội và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật.

Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình “một lõi trung tâm, 4 cụm động lực và 10 vùng phát triển”. Lõi trung tâm liên phường đảm nhận chức năng dịch vụ chung, thương mại, công cộng và khu ở hiện hữu, ưu tiên chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng và phát triển không gian công cộng trước khi mở rộng đô thị.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn nêu ý kiến tại cuộc họp

4 cụm động lực gồm: Nam Phương, phát triển đô thị, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và cảnh quan hồ; Đam B’ri - Lộc Tân - Hồ Ngọc, phát triển du lịch sinh thái, canh nông và vùng nguyên liệu; Lộc Tiến - Lộc Châu - Đại Lào, tập trung đào tạo, nghiên cứu, chế biến và logistics; Lộc Sơn - B’Lao, phát triển công nghiệp, y tế, dịch vụ đô thị và nhà ở cho người lao động.

Một góc đô thị Bảo Lộc hiện hữu

Hệ thống giao thông được định hướng dựa trên 3 tuyến vành đai, 2 trục quốc lộ và các tuyến cao tốc kết nối liên vùng. Quốc lộ 20 tiếp tục giữ vai trò trục Đông - Tây, Quốc lộ 55 là trục Bắc - Nam; đồng thời nghiên cứu kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và hướng cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa.

Phương án cũng chú trọng bảo vệ hệ thống rừng, hồ, sông, suối và cảnh quan đặc trưng của cao nguyên; kiểm soát chặt chẽ việc phát triển đô thị tại các khu vực đồi dốc, ven hồ, ven suối và những vị trí có nguy cơ sạt trượt. Hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, xử lý nước thải và hạ tầng xã hội được tính toán theo từng giai đoạn, phù hợp với quy mô dân số và sức chịu tải của đô thị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kết luận chỉ đạo

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện phương án quy hoạch. Đơn vị tư vấn và 4 phường phải thực hiện nghiêm các quy định, rà soát, đánh giá kỹ nội dung kế thừa từ các quy hoạch trước, mức độ phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời xác định rõ những khu vực còn dư địa phát triển để đề xuất định hướng khai thác hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Sở Xây dựng tích cực phối hợp, tham gia cùng đơn vị tư vấn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và các phường liên quan rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng liên phường. Phương án quy hoạch phải phù hợp với khả năng đầu tư, năng lực đáp ứng của hạ tầng và nhu cầu thực tế trong đời sống người dân; hạn chế thấp nhất những tác động đến sinh hoạt, sản xuất và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Đại diện các phường dự buổi làm việc

Đối với đất ở riêng lẻ dọc các tuyến đường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ và cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn nghiên cứu, xử lý trong đồ án, tránh để quy hoạch ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo tiến độ, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án quy hoạch sẽ kết thúc vào ngày 5/11. Ngay sau đó, các đơn vị liên quan phải tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức họp Hội đồng thẩm định vào ngày 10/11 và trình UBND tỉnh xem xét vào ngày 15/11.

Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn nhưng bảo đảm tính khả thi, tránh bố trí không gian phát triển dàn trải. Việc tổ chức các khu chức năng phải gắn với khả năng đầu tư hạ tầng, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan và môi trường; đồng thời khai thác hiệu quả lợi thế về khí hậu, nông nghiệp, văn hóa trà, tơ lụa và du lịch sinh thái của Bảo Lộc. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát số liệu hiện trạng, quỹ đất, mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật và danh mục các dự án động lực; xác định rõ thứ tự ưu tiên và nguồn lực thực hiện, tạo cơ sở để đô thị Bảo Lộc phát triển đồng bộ, hiện đại và trở thành trung tâm kết nối quan trọng của khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng.