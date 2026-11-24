Ngày 24/11, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 10013 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến đối với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Để bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương đã có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Trong đó, việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được xác định là một trong các nhóm giải pháp quan trọng để bảo đảm cung ứng điện những năm tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ bước 1 và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan.

Bộ Công Thương đề nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ khả năng huy động vốn đầu tư cho các nguồn điện bổ sung vào Quy hoạch điện VIII. Ảnh: EVN

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch rà soát, hoàn thiện Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo các ý kiến góp ý.

Tiếp đó, ngày 1/11, Đảng ủy Chính phủ có Văn bản số 1647 đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch.

Trong văn bản lấy ý kiến lần này, Bộ Công Thương xác định cụ thể các nhóm nội dung tham gia ý kiến đối với từng cơ quan, đơn vị.

Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia ý kiến và làm rõ khả năng huy động vốn đầu tư cho các nguồn điện đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đặc biệt là các nguồn nhiệt điện than.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao có ý kiến về việc phát triển mới các dự án nhiệt điện than trên cơ sở chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng sự phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án có liên quan.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến về các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý; có ý kiến cụ thể về số liệu đầu vào phục vụ tính toán, các vướng mắc còn tồn tại cần rà soát, hoàn thiện trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Đồng thời, các địa phương có ý kiến về khả năng đáp ứng tiến độ vận hành của các dự án trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và chịu trách nhiệm toàn diện trong bảo đảm tiến độ các dự án đề xuất trên địa bàn.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty, ngoài việc tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Khí Việt Nam (PVGAS) và Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến đối với khả năng cung ứng nguồn nhiên liệu phục vụ cho phát điện và các nội dung liên quan khác.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Viện Năng lượng rà soát kỹ các giải pháp về đầu tư, phát triển nguồn điện, lưới điện.

Các Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, 2, 3, 4 rà soát, tham gia ý kiến về cơ sở dữ liệu tính toán, sơ đồ kết lưới của hệ thống điện quốc gia, sự hợp lý, chính xác của kết quả tính toán trong Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.