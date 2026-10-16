Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Người dân theo dõi bản đồ quy hoạch mới khu Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ngày 16/10, tại xã Đồng Khởi, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre, tạo cơ sở quan trọng để bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử gắn với phong trào Đồng Khởi năm 1960.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung công bố Quyết định số 2413/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2026 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt quy hoạch.

Theo quy hoạch, phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích 9.000 ha, bao gồm diện tích tự nhiên, khu vực cảnh quan, cộng đồng dân cư gắn với di tích và những địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của phong trào Đồng Khởi Bến Tre, thuộc địa bàn các xã Đồng Khởi, Mỏ Cày, An Định, Thành Thới và Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Quy hoạch xác định các hạng mục trọng tâm với tổng diện tích khoảng 45,49 ha, gồm Nhà truyền thống Đồng Khởi, Đình Định Nhơn, Địa điểm Chiến thắng Rạch Ông Bồng, Vườn hoa Chiến thắng Phước Hiệp, địa điểm thành lập Trung đoàn Đồng Khởi; đồng thời xây dựng, phục dựng các khu tái hiện đồn Vàm Nước Trong, làng du kích, khu trù mật Thành Thới và đồn Bình Khánh. Trục Đồng Khởi, Quảng trường Chiến thắng Đồng Khởi cùng hệ thống công viên, cây xanh, giao thông và các công trình phụ trợ cũng được định hướng đầu tư phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Minh, xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long theo dõi bản đồ quy hoạch mới khu Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Bên cạnh đó, quy hoạch dành khoảng 45,32 ha phát triển vùng đệm cảnh quan và du lịch theo hình thức xã hội hóa, kết hợp các công trình dịch vụ với không gian sinh thái, vườn cây ăn trái và khu dân cư nhằm thu hút phát triển ngành du lịch trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, quy hoạch là cơ sở để các cấp, ngành phối hợp quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đúng định hướng, quy định pháp luật; phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ di sản, gắn bảo tồn lịch sử với phát triển du lịch bền vững, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Cùng với đó, quy hoạch di tích Đồng Khởi Bến Tre được phê duyệt đang mở ra nhiều cơ hội mới trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười kêu gọi, nhân dân xã Đồng Khởi đồng thuận, chung sức cùng chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện quy hoạch. Quá trình thực hiện, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục công khai thông tin, lắng nghe ý kiến người dân, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di tích với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre là chứng tích lịch sử vẻ vang của phong trào Đồng Khởi những năm 1960. Phong trào đã mở ra cục diện mới đầy triển vọng cho cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam, góp phần tạo nên bước ngoặt chiến lược trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Di tích này là điển hình hóa con đường phát triển của cách mạng miền Nam, là cơ sở thực tiễn và lý luận vững chắc cho thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.