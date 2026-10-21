Quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2050: Định hình mạng lưới giao thông đa phương thức

Xây dựng Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại

Theo quyết định, quy hoạch chung bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Nẵng với tổng diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34km² (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và không gian biển thuộc thẩm quyền quản lý.

Mục tiêu đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế. Là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, tài chính, du lịch - di sản, y tế và giáo dục chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Theo quy hoạch của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và tiệm cận các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Về dân, số, dự báo quy mô đến năm 2040 đạt khoảng 5,5 triệu người, đến năm 2050 đạt 6,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người. Về khách du lịch, lưu trú dự kiến đạt khoảng 105 - 110 triệu lượt vào năm 2040 và đạt 130 - 135 triệu lượt vào năm 2050.

Xây dựng mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp

Theo quy hoạch, không gian đô thị Đà Nẵng được hình thành dựa trên các bộ khung chiến lược.

Cụ thể, 3 vùng phát triển: Vùng ven biển phía Đông (kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, đô thị); Vùng trung du, miền núi phía Tây (sinh thái, nông nghiệp, di sản); Vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo.

3 cực phát triển gồm: cực phía Bắc (đô thị Đà Nẵng hiện hữu, Điện Bàn, Hội An, lấn biển); cực phía Nam (Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành); cực liên kết Nam Hội An (Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn).

2 trục liên kết Bắc - Nam gồm: trục phía Đông kết nối kết cấu hạ tầng quốc gia (quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao) và trục phía Tây (đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh).

4 hành lang Đông - Tây: Kết nối qua các tuyến quốc lộ 40B, 14E/14H, 14D (hướng ra cửa khẩu Nam Giang) và 14G.

Theo quy hoạch, TP Đà Nẵng sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I cho toàn thành phố, chuẩn bị các điều kiện để hướng tới đô thị đặc biệt trong giai đoạn tầm nhìn.

Đến năm 2050, định hướng toàn thành phố có khoảng 30 đô thị (gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới). Ngoài ra, quy hoạch cũng nêu rõ các định hướng về phát triển nông thôn; bảo tồn và khu vực hạn chế phát triển; khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh, quốc phòng; định hướng các khu vực TOD...

Ngoài ra, quy hoạch đề xuất mở rộng không gian phát triển thông qua việc nghiên cứu lấn biển tại 4 khu vực (cảng Liên Chiểu khoảng 450ha, vịnh Đà Nẵng khoảng 1.500ha, phía Nam Sơn Trà khoảng 100ha và các khu vực tiềm năng phía Nam) nhằm tạo động lực và cực tăng trưởng mới.

Phát triển đồng bộ các loại hình giao thông

Về định hướng phát triển giao thông, TP Đà Nẵng sẽ phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai thành đầu mối giao thông hàng không quan trọng của quốc gia, hình thành cửa ngõ kết nối với khu vực và quốc tế.

Sử dụng lưỡng dụng các sân bay Nước Mặn, An Hòa, quy hoạch các vị trí bãi cất hạ cánh trên mặt nước để khai thác hoạt động bay của thủy phi cơ phục vụ các hoạt động vận chuyển hành khách, hoạt động bay tầm thấp du lịch, hoạt động bay phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

TP Đà Nẵng sẽ phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai thành đầu mối giao thông hàng không quan trọng của quốc gia, hình thành cửa ngõ kết nối với khu vực và quốc tế.

Về đường sắt, tuyến đường sắt hiện trạng Hà Nội - TP.HCM sẽ di dời ga Đà Nẵng ra khỏi trung tâm, cải tạo tuyến đường sắt hiện có đi song song về phía Đông đường bộ cao tốc, cùng hành lang với đường sắt tốc độ cao; xây dựng nhà ga (giao nhận hàng hóa) tại khu vực Kim Liên để kết nối với cảng Liên Chiểu.

Về cảng biển, đối với khu bến Tiên Sa sẽ phục vụ và tiếp chuyển hàng hóa, có các bến container, tổng hợp, hàng rời, bến cảng khách quốc tế. Khu bến Liên Chiểu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng và cả nước, tiềm năng cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực duyên hải miền Trung và tiếp nhận hàng hóa; có các bến container, tổng hợp, hàng rời, bến cảng hàng lỏng/khí và các bến công vụ, sà lan...

Về đường bộ, với các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01); cao tốc Đà Nẵng - Bờ Y (Quảng Ngãi) (CT.21); cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ngoài ra, có các tuyến quốc lộ qua địa bàn gồm 7 tuyến và đường bộ ven biển.

Về giao thông công cộng, định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị trên các hành lang vận tải có nhu cầu giao thông lớn nhằm tăng tỷ phần vận tải hành khách công cộng trong tổng nhu cầu giao thông đô thị, góp phần giảm nhu cầu giao thông cá nhân, hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm thành phố.