Quy hoạch Công viên Thủ Lệ thành công viên chuyên đề đặc biệt, có không gian mở

Công viên Thủ Lệ được quy hoạch thành công viên chuyên đề đặc biệt, có 70% diện tích mở, cho phép người dân tiếp cận tự do. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ (Hà Nội) đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500 từ ngày 8/10/2026.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 định hướng Công viên Thủ Lệ trở thành công viên chuyên đề đặc biệt của thành phố Hà Nội; tạo lập một không gian cảnh quan đặc thù (nơi nuôi dưỡng động, thực vật hoang dã, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái) kết nối không gian văn hóa và không gian xanh, tăng chiều sâu văn hóa cho vùng đô thị; là điểm tham quan, du lịch, giải trí hàng đầu của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Diện tích lập quy hoạch Công viên Thủ Lệ khoảng 18,9ha. Khu vực nghiên cứu có khoảng 37 hộ dân với khoảng 150 người, nằm dọc phố Kim Mã và phố Cầu Giấy.

Về tổ chức không gian, phường Giảng Võ tính 2 phương án, lấy hồ Thủ Lệ hoặc đền Voi Phục làm trung tâm.

Qua so sánh, thuyết minh đề xuất lựa chọn phương án lấy đền Voi Phục làm trung tâm để tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các trục cảnh quan kết nối di tích với quảng trường ga S8 và sông Tô Lịch.

Theo đó, phân khu mở dự kiến rộng khoảng 13,5ha, chiếm khoảng 70% diện tích công viên, gồm hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh, không gian công cộng và đường dạo. Đồ án đề xuất dỡ bỏ hoàn toàn tường rào bao quanh phân khu này, cho phép người dân tiếp cận tự do công viên để vui chơi, tập thể dục và thư giãn. Phân khu có kiểm soát rộng khoảng 5,4ha, chiếm khoảng 30%, dành cho nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật.

Quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng, tăng cường diện tích cây xanh và không gian mở để cải thiện vi khí hậu khu vực trung tâm Hà Nội, đồng thời tăng cường giá trị giáo dục và nâng cao phúc lợi động vật trong vườn thú. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá trị cao về không gian kiến trúc cảnh quan và có môi trường phát triển bền vững.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt; Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Từ đó làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng thành phần, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực.

Phương án điều chỉnh không làm thay đổi vai trò của Công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong khu vực nội đô; đồng thời tái cấu trúc không gian theo hướng tăng cường không gian mở, nâng cao chất lượng cảnh quan, bảo tồn di sản, cải thiện phúc lợi động vật và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan thuộc địa bàn, phường Giảng Võ niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ.

Thời gian niêm yết lấy ý kiến khoảng 20 đến 30 ngày, kể từ ngày 8/10/2026.

Trong thời gian niêm yết, Ủy ban nhân dân phường tổ chức phát phiếu lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phường Giảng Võ tại Điểm hành chính công phường Giảng Võ.

Các ý kiến gửi về Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ qua Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường trước ngày 8/11/2026 để tổng hợp (địa chỉ: trụ sở Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ, số 525 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội).

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