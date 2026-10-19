Quy hoạch công viên Ánh Sáng thành điểm nhấn cảnh quan của Đà Lạt

Quang cảnh buổi làm việc

Theo phương án đề xuất, công viên Ánh Sáng được định hướng trở thành điểm nhấn quan trọng về cảnh quan, kiến trúc, không gian công cộng, đồng thời góp phần phát triển kinh tế ban đêm của khu vực Đà Lạt.

Không gian công viên dự kiến được tổ chức kết hợp giữa hệ thống mặt nước, cây xanh, các công trình điểm nhấn và hạ tầng giao thông khu vực. Phía dưới công viên nghiên cứu bố trí tầng hầm tích hợp các hoạt động dịch vụ, chợ đêm và bãi đậu xe ngầm. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giải quyết nhu cầu đậu xe tại khu vực trung tâm.

Khu vực công viên được bao quanh bởi các tuyến giao thông, kết nối với hồ nước, kênh dẫn và các mảng xanh. Phương án thiết kế tập trung nghiên cứu cao độ nền, cao độ mực nước, khả năng thoát nước và giải pháp kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu, bảo đảm sự hài hòa giữa cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (ở giữa) cùng đại diện các sở, ngành và địa phương kiểm tra thực địa khu vực dự kiến quy hoạch công viên Ánh Sáng

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng đại diện các sở, ngành và địa phương đã kiểm tra thực địa khu vực dự kiến quy hoạch công viên Ánh Sáng.

Qua khảo sát, đoàn công tác đánh giá hiện trạng mặt bằng, hệ thống giao thông, thoát nước và khả năng kết nối cảnh quan với các khu vực lân cận. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xác định các chỉ tiêu quy hoạch và hoàn thiện phương án tổ chức không gian phù hợp với đặc điểm khu vực trung tâm Đà Lạt.

Một góc công viên Ánh Sáng

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch theo hướng đồng bộ giữa không gian cảnh quan, công trình kiến trúc và hệ thống hạ tầng giao thông.

Trong đó, phương án tổ chức giao thông và kết nối các tuyến đường xung quanh phải được tính toán kỹ, đáp ứng nhu cầu đi lại, đồng thời, hạn chế nguy cơ ùn tắc khi các khu chức năng thương mại, dịch vụ và khu dân cư lân cận được đầu tư, phát triển.

Quy mô mặt cắt ngang của các tuyến đường kết nối với công viên cần phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đối với thiết kế công viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu rà soát, lựa chọn giải pháp tổ chức mặt nước hợp lý, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, hạn chế phát sinh các yêu cầu vận hành, duy tu và xử lý kỹ thuật phức tạp, gây tốn kém.

Các công trình dịch vụ và điểm nhấn kiến trúc, đặc biệt là ý tưởng xây dựng tháp ánh sáng, cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm hài hòa với cảnh quan chung và tạo nét đặc trưng riêng cho không gian công viên.

Phương án quy hoạch cũng phải thể hiện rõ từng phân khu chức năng; xác định cụ thể diện tích cây xanh, mặt nước, không gian cảnh quan và vị trí bố trí các công trình. Các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc, tầng cao và mật độ xây dựng phải được rà soát chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Phối cảnh công viên Ánh Sáng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối đồng bộ công viên Ánh Sáng với các công trình và hệ thống hạ tầng lân cận; xem xét bổ sung đường dành riêng cho người đi bộ, nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả không gian công cộng.

Việc nghiên cứu quy hoạch công viên Ánh Sáng hướng đến hình thành một không gian cảnh quan đô thị hiện đại, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc, cải thiện diện mạo khu vực trung tâm và mở rộng không gian phục vụ người dân, du khách. Quy mô, phương án đầu tư và tiến độ thực hiện dự án sẽ tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.