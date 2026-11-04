Quy hoạch chung - khơi thông nguồn lực ở Liên Hương

Lãnh đạo xã Liên Hương trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp

Mở rộng không gian, định hình các trục động lực

Theo quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 29/6/2026, Liên Hương định hướng phát triển theo hướng đô thị gắn với các ngành kinh tế có tiềm năng, các trụ cột thương mại - dịch vụ - du lịch, kinh tế biển, nông, ngư nghiệp giá trị cao, năng lượng và công nghiệp. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2030, tạo cơ sở để xem xét thành lập phường sau năm 2030.

Một trong những lợi thế nổi bật của Liên Hương là không gian kinh tế biển và du lịch ven biển. Địa phương sở hữu đường bờ biển dài, nhiều cảnh quan đặc sắc như bãi đá bảy màu, bãi rêu Cổ Thạch và Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Cùng với đó là hệ thống di tích, tín ngưỡng như Di tích quốc gia đình Bình An, đền tháp Chăm Pô Dam, chùa Cổ Thạch và lăng ông Nam Hải. Bản sắc văn hóa ngư dân và cộng đồng đồng bào Chăm và nguồn nước khoáng Châu Cát ở khu vực núi Ông Gũ cũng mở ra hướng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng, bùn khoáng và chăm sóc sức khỏe.

Theo thống kê của UBND xã, lượng khách đăng ký lưu trú tại địa bàn đạt khoảng 615.000 lượt. Tuy nhiên, cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng. Theo dự báo trong quy hoạch, đến năm 2050, lượng khách lưu trú có thể đạt khoảng 1,45 triệu lượt/năm, với nhu cầu khoảng 11.741 phòng. Đây là dư địa để địa phương thu hút đầu tư các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tổ hợp dịch vụ và sản phẩm du lịch có chất lượng.

Liên Hương còn có điều kiện phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ; đồng thời khai thác tiềm năng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và năng lượng tái tạo. Các tuyến giao thông như quốc lộ 1A, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ĐT716 cùng những tuyến kết nối liên vùng được xác định có vai trò tăng cường liên kết giữa trung tâm đô thị với vùng sản xuất, khu du lịch và các đầu mối kinh tế. Khi được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông sẽ góp phần mở rộng khả năng lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và tạo thêm không gian phát triển cho địa phương.

Khơi thông nguồn lực, đưa quy hoạch vào thực tiễn

Tại hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư tổ chức chiều 23/10/2026, Liên Hương đã trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho 5 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 6.563 tỷ đồng.

Trong đó, 3 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng gồm: điện gió Phú Lạc giai đoạn 2, công trình Phong Điện 1 - Bình Thuận giai đoạn 2 và Nhà máy phong điện Phước Thể - Bình Thuận; 2 dự án thuộc lĩnh vực du lịch là Khu tổ hợp khách sạn cao cấp UTISYS và Khu quần thể du lịch sinh thái quốc tế Cổ Thạch Bình Thuận.

Doanh nghiệp quan tâm tiềm năng của xã

Bên cạnh đó, địa phương kêu gọi đầu tư 10 nhóm dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Địa phương đang nỗ lực hoàn thiện các điều kiện cần thiết, đồng hành cùng nhà đầu tư để từng bước đưa những cam kết vào thực tế.

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương cho biết, quy hoạch chung là cơ sở quan trọng để địa phương định hướng tổ chức không gian, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư đồng bộ. Địa phương cam kết công khai thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án phù hợp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo Phòng Kinh tế xã, từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm lập thuyết minh quy hoạch, xã đã giải quyết 240 hồ sơ đăng ký kinh doanh, đạt 100% đúng hạn, với tổng vốn đăng ký hơn 64 tỷ đồng. Các hồ sơ cấp phép xây dựng đủ điều kiện được giải quyết đúng hạn theo báo cáo. Đây là những kết quả bước đầu trong cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Địa phương sẽ tập trung triển khai hiệu quả quy hoạch chung, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án phù hợp. Đồng thời, mong muốn doanh nghiệp đồng hành, khai thác hiệu quả các tiềm năng, tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Trần Sinh Toàn

Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương.