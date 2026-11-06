Quy hoạch chung cư nội đô và bài toán nguồn cung vùng lõi Hà Nội

Tái cấu trúc đô thị và quy định siết chặt vùng lõi

Báo cáo MarketBeat quý II/2026 của Cushman & Wakefield cho thấy, nguồn cung mở bán mới hiện nay tập trung hầu hết ở khu vực ngoài trung tâm. Cụ thể, có tới 44% nguồn cung mới nằm tại khu vực rìa trung tâm và 48% nằm hẳn ở các huyện ngoại thành.

Quỹ đất vùng lõi Thủ đô ngày càng khan hiếm do những yêu cầu về quy hoạch.

Làn sóng "ly tâm" này không diễn ra ngẫu nhiên mà chịu sự chi phối trực tiếp từ định hướng quy hoạch vĩ mô. Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị theo mô hình đa trung tâm, hạn chế xây dựng công trình cao tầng và mở rộng các dự án nhà ở trong khu vực nội đô.

Quỹ đất lõi trung tâm khan hiếm

Việc các dự án mới buộc phải dịch chuyển ra các cực đô thị vệ tinh làm nổi bật một thực tế: quỹ đất để phát triển dự án tại lõi trung tâm lịch sử gần như không còn. Bên cạnh rào cản cấp phép, chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng tại nội đô ở mức cao khiến rổ hàng mới thưa dần.

Khi nguồn cung bị khóa bằng quy hoạch, thị trường đó mất khả năng tự điều tiết bằng lượng. Nó không giãn ra khi nhu cầu tăng và cũng không phình thêm khi nhu cầu giảm. Hệ quả là biên độ dao động hẹp hơn so với những khu vực nơi nguồn cung còn co giãn được.

Đặc tính này không phải suy luận. Nó đo được ở những thị trường đã đi qua một chu kỳ giảm đầy đủ. Số liệu giao dịch công chứng do Notaires du Grand Paris công bố tháng 10/2026 là minh chứng rõ nét: giá căn hộ nội đô Paris chỉ giảm 0,5% (thấp hơn mức 1,4% của vành đai xa), bởi người bán thà chấp nhận lượng giao dịch giảm sâu 13% để giữ giá, kéo dài thời gian bán.

Tương tự tại Hong Kong, theo báo cáo của Knight Frank, phân khúc luxury vùng lõi chỉ ghi nhận mức giảm 6,7% - bằng một phần ba đà lao dốc 19,5% của toàn thành phố sau 5 năm tính từ đỉnh. Dù vậy, bài học Tokyo - nơi trung tâm quay đầu cắt giá sau giai đoạn tăng "nóng" 18,5%/năm - cho thấy vị trí lõi giúp biên độ giảm nông hơn, nhưng tính phòng thủ chỉ phát huy khi giá vào không bị đẩy quá xa, và người mua cần chấp nhận thanh khoản chậm hơn.

Quay lại thị trường trong nước, bức tranh khan hiếm và độ vênh cung - cầu vùng lõi đang được khẳng định qua những con số thực tế.

Ở quy mô toàn thị trường, quý III/2026 ghi nhận nguồn cung căn hộ mở bán mới giảm 42% theo quý và 51% theo năm, mức giảm sâu nhất trong nhiều quý trở lại đây, theo báo cáo thị trường Hà Nội quý III/2026 của Savills. Nhưng cầu thì không giảm theo cùng một tốc độ.

Cùng quý III/2026, trong khi nguồn cung mới giảm 42%, lượng giao dịch chỉ giảm 26% theo quý. Nghịch lý nằm ở chỗ nơi có nhu cầu cư trú, làm việc và giao thương cao nhất lại là nơi bị giới hạn nguồn cung chặt nhất.

Tính phòng thủ của tài sản trung tâm vì thế càng được củng cố. Tuy nhiên, thanh khoản mang tính chọn lọc đòi hỏi người mua không nên rút vốn nhanh, nhất là trong bối cảnh ba luật liên quan tới đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản dự kiến thông qua cuối năm sẽ có nhiều quy định chạm trực tiếp tới quyền của người mua The Legatus Liễu Giai: Khi vị trí trở thành vị thế.

Trong bối cảnh nguồn cung nội đô nhỏ giọt, sự xuất hiện của dự án The Legatus tại số 22 Liễu Giai (phường Ngọc Hà) là một trong những điểm sáng hiếm hoi cho nhu cầu sở hữu bất động sản tại vùng trung tâm hành chính, kinh tế, lịch sử.

Dự án The Legatus nằm trên trục đường Liễu Giai.

Giá trị dự án được bảo chứng qua vị trí tọa lạc tại trục đường huyết mạch số 22 Liễu Giai, gắn liền với không gian văn hóa, hành chính cốt lõi Thủ đô.

Từ đây, cư dân tiếp cận ngay hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh: mạng lưới đại sứ quán, cơ quan đầu não, bệnh viện tuyến trung ương, hệ thống giáo dục hàng đầu, cùng tổ hợp thương mại và tháp văn phòng hạng A sầm uất.

Được phát triển trên quy mô quỹ đất 1.328,77 m², dự án bao gồm một tòa tháp cao 25 tầng. Với số lượng giới hạn chỉ 112 căn hộ, dự kiến bàn giao quý II/2028, The Legatus tập trung vào giá trị sử dụng thực.

Quỹ đất giới hạn, số căn cố định và cơ sở pháp lý rõ ràng là ba yếu tố người mua có thể đối chiếu được trước khi quyết định, trong một thị trường mà phần lớn lập luận còn lại đều dựa vào kỳ vọng.