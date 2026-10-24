Quy hoạch chiến lược, mở không gian phát triển bền vững

Sông Hàn (Đà Nẵng). Ảnh tư liệu

Quy hoạch kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Tham dự có Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, cùng lãnh đạo sở ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, trong đó có các chuyên gia đến từ Pháp, Đức, Ấn Độ, Singapore và các tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức hiệu quả không gian phát triển, huy động nguồn lực và tăng cường liên kết vùng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, quy hoạch chiến lược địa phương không chỉ dừng lại ở việc bố trí không gian hay xác định danh mục dự án, mà phải trở thành công cụ kiến tạo mô hình phát triển, tổ chức lại nguồn lực và định hình năng lực cạnh tranh dài hạn.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu 4 định hướng quan trọng trong quy hoạch chiến lược địa phương, gồm: Quy hoạch phải đi trước một bước, mở ra không gian và động lực tăng trưởng mới; phát huy vai trò đô thị là trung tâm, động lực phát triển và hạt nhân liên kết vùng; tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết vùng thực chất, gắn kết đất liền với biển đảo; đồng thời tích hợp các giới hạn sinh thái, rủi ro biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao khả năng chống chịu vào quá trình quy hoạch...

Để hiện thực hóa các định hướng trên, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề nghị Diễn đàn tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm.

Quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, lộ trình, cơ chế phối hợp và kết quả đầu ra; đồng thời bảo đảm công khai dữ liệu, tăng cường giám sát, trách nhiệm giải trình và sự tham gia thực chất của người dân, doanh nghiệp.

Chất lượng quy hoạch không chỉ được đánh giá qua tầm nhìn hay mức độ hoàn thiện, mà còn ở khả năng huy động, phân bổ nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo tồn các giá trị lâu dài và tăng cường sức chống chịu.

Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và cơ quan liên quan tổng hợp các kiến nghị tại Diễn đàn, báo cáo cấp có thẩm quyền phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách về quy hoạch vùng và quản trị địa phương.

Đà Nẵng cụ thể hóa tầm nhìn phát triển dài hạn

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch chiến lược địa phương, tăng cường liên kết vùng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đổi mới mô hình tăng trưởng đặt ra những yêu cầu mới trong tổ chức không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, đổi mới phương thức quản trị và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Ông Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, quy hoạch chiến lược cần được tiếp cận theo hướng tổng thể, gắn tổ chức không gian với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xác định các động lực tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng; đồng thời cần bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai.

Đối với Đà Nẵng, sau hợp nhất, thành phố có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế bổ sung cho nhau, tạo cơ hội tổ chức lại các hoạt động kinh tế, hình thành những cực tăng trưởng và thúc đẩy liên kết vùng. Tuy nhiên, quy mô và đặc điểm của thành phố mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, kết nối hạ tầng, phân bổ nguồn lực và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.

Ngày 21/10/2026, Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược quan trọng cho quá trình tổ chức không gian, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

“Nhiệm vụ đặt ra hiện nay là khẩn trương cụ thể hóa các định hướng quy hoạch thành cơ chế, chính sách, chương trình, dự án; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện. Qua đó, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân”, ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố kỳ vọng Diễn đàn sẽ là dịp để các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và chuyên gia trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ luận cứ khoa học, đề xuất giải pháp thiết thực về quy hoạch, thể chế, huy động nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi tại các địa phương.

Thông qua Diễn đàn, TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục tiếp thu những kinh nghiệm, cách tiếp cận phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch và hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.