Quy hoạch chi tiết là gì? Nội dung, cách tra cứu và phân biệt các cấp quy hoạch

Minh họa cho quy hoạch chi tiết, bản đồ sử dụng đất. Nguồn: Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Quy hoạch chi tiết là gì, dùng để làm gì?

Theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 (số 47/2024/QH15, hiệu lực từ 1.7.2025), quy hoạch chi tiết là cấp độ quy hoạch thứ ba, sau quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, có nhiệm vụ cụ thể hóa quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung (đối với khu vực không quy định phải lập quy hoạch phân khu) về: mục tiêu, yêu cầu đầu tư phát triển; phương án và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật; chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Nói cách khác, nếu quy hoạch chung trả lời câu hỏi “khu vực này phát triển theo hướng nào” và quy hoạch phân khu trả lời “khu vực này chia thành những ô chức năng gì”, thì quy hoạch chi tiết trả lời câu hỏi cụ thể nhất: “lô đất này được xây gì, cao bao nhiêu, lùi bao xa”. Đây là căn cứ trực tiếp để cấp giấy phép xây dựng, giao đất, cho thuê đất và triển khai dự án đầu tư.

Cần phân biệt ba khái niệm liên quan: nhiệm vụ quy hoạch (yêu cầu về nội dung, phạm vi nghiên cứu trước khi lập), đồ án quy hoạch (toàn bộ hồ sơ bản vẽ, thuyết minh) và quyết định phê duyệt (văn bản pháp lý làm đồ án có hiệu lực thi hành). Chỉ khi có quyết định phê duyệt, nội dung đồ án mới là căn cứ pháp lý để thực hiện.

Phân biệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết

Ba cấp độ này không thay thế nhau mà cụ thể hóa dần theo thứ tự, cấp dưới phải phù hợp với cấp trên:

Lưu ý: không phải bản vẽ tỷ lệ 1/5.000 nào cũng là quy hoạch chung, và không phải bản vẽ 1/2.000 nào cũng là quy hoạch chi tiết. Tỷ lệ bản vẽ và cấp độ quy hoạch là hai khái niệm khác nhau, xem mục tiếp theo.

Quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2.000, 1/5.000 được hiểu thế nào?

Trên thực tế, người mua đất thường quen gọi quy hoạch theo tỷ lệ bản vẽ (1/500, 1/2.000, 1/5.000) hơn là theo đúng tên cấp độ quy hoạch trong luật. Về nguyên tắc chung, quy hoạch chi tiết thường được thể hiện ở tỷ lệ 1/500, mức chi tiết đủ để xác định ranh giới, chỉ giới xây dựng từng lô đất trong một dự án hoặc khu vực nhỏ. Quy hoạch phân khu thường ở tỷ lệ 1/2.000, còn quy hoạch chung thường ở tỷ lệ 1/5.000 hoặc nhỏ hơn với đô thị lớn.

Tuy nhiên tỷ lệ bản vẽ cụ thể của từng đồ án do cơ quan lập quy hoạch quyết định tùy quy mô khu vực, không phải là con số cố định áp dụng tuyệt đối cho mọi địa phương và mọi thời kỳ. Vì vậy, cách xác định chính xác nhất không phải là đoán theo tỷ lệ, mà là đọc đúng tên gọi cấp độ quy hoạch ghi trên quyết định phê duyệt (quy hoạch chung / quy hoạch phân khu / quy hoạch chi tiết) đi kèm bản vẽ.

Xem thêm: Quy hoạch 1/500 là gì (cấp thể hiện chi tiết đến từng lô đất), Quy hoạch 1/2000 là gì (thường gắn với quy hoạch phân khu) và Quy hoạch phân khu là gì để phân biệt rõ từng cấp độ trước khi đọc hồ sơ.

Hồ sơ và nội dung quy hoạch chi tiết gồm những gì?

Một đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thường gồm các thành phần sau:

● Bản vẽ quy hoạch chi tiết (sơ đồ vị trí, ranh giới, các lô đất, chỉ tiêu sử dụng đất cho từng lô)

● Thuyết minh nội dung đồ án, giải trình phương án tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

● Dự thảo/Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, văn bản mà chủ đầu tư, người dân phải tuân thủ khi xây dựng

● Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền

Trong đó, phần người mua đất cần quan tâm nhất là chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch cho từng lô. Theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024, đây là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan cho một khu vực, ô phố hoặc một lô đất, bao gồm: mật độ xây dựng, chiều cao hoặc tầng cao tối đa – tối thiểu, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi của công trình và chiều sâu xây dựng tối đa. Các chỉ tiêu này có thể được xác định ngay tại quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, hoặc tại quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

Ảnh minh họa hồ sơ quy hoạch chi tiết của 1 đồ án quy hoạch

Khi nào lập quy hoạch chi tiết, ai phê duyệt và khi nào điều chỉnh?

Các trường hợp phải lập quy hoạch chi tiết

Theo Điều 9 Nghị định 178/2025/NĐ-CP, quy hoạch chi tiết được lập đối với: khu vực đã có quy hoạch phân khu; khu vực thuộc quy hoạch chung đã được phê duyệt mà không quy định phải lập quy hoạch phân khu; và khu chức năng có quy mô diện tích theo quy định. Đáng chú ý, Nghị định 34/2026/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 178/2025/NĐ-CP, hiệu lực từ 22/1/2026) đã sửa quy định về khu chức năng: thay vì áp mức cố định “dưới 200 ha” như quy định ban đầu, quy mô diện tích nay được xác định theo quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung thành phố mà cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết đã xác định, nhờ đó linh hoạt hơn theo từng địa phương, từng đồ án.

Quy hoạch tổng mặt bằng: quy trình rút gọn cho dự án nhỏ

Với các lô đất đáp ứng điều kiện về quy mô nhỏ theo Nghị định 178/2025/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 34/2026/NĐ-CP), quy hoạch chi tiết có thể được lập theo quy trình rút gọn, gọi là “quy hoạch tổng mặt bằng”: không phải lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch riêng và không tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo trình tự đầy đủ. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết (hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền) sẽ xem xét, ban hành văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng. Đây là điểm mới giúp rút ngắn thời gian thủ tục cho các dự án quy mô nhỏ so với quy trình quy hoạch chi tiết thông thường trước đây.

Thẩm quyền phê duyệt

Theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp áp dụng từ 1/7/2025, thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết thuộc phạm vi địa giới một đơn vị hành chính cấp xã nhìn chung do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, trừ trường hợp quy hoạch chi tiết liên quan từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng quốc gia về chính trị, văn hóa. Những trường hợp này thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Quy định cụ thể có thể khác nhau tùy văn bản phân cấp của từng địa phương, người dân nên xác nhận trực tiếp với cơ quan chuyên môn về quy hoạch tại nơi có đất.

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết có thể được điều chỉnh khi có thay đổi về định hướng phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hoặc theo đề xuất của chủ đầu tư, nhưng phải tuân thủ trình tự thẩm định, phê duyệt theo quy định, không được tùy tiện thay đổi chức năng sử dụng đất hay các chỉ tiêu đã duyệt nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Người mua đất nên đối chiếu quyết định phê duyệt gần nhất (bao gồm các lần điều chỉnh, nếu có) thay vì chỉ xem bản vẽ gốc đã cũ.

Cách tra cứu và kiểm tra hồ sơ quy hoạch chi tiết trước khi mua đất

Trước khi giao dịch một lô đất, nên thực hiện các bước kiểm tra sau:

● Xác định tên dự án hoặc vị trí khu đất, tra cứu tại cổng thông tin quy hoạch của Sở/cơ quan chuyên môn về xây dựng địa phương hoặc liên hệ UBND cấp xã nơi có đất

● Đối chiếu số quyết định phê duyệt, ngày ban hành, cơ quan ban hành ghi trên bản vẽ với quyết định hiện đang có hiệu lực, tránh dùng bản vẽ đồ án cũ đã bị thay thế

● Kiểm tra xem khu đất có nằm trong phạm vi đã có quy hoạch chi tiết hay mới chỉ có quy hoạch phân khu/quy hoạch chung. Nếu chưa có quy hoạch chi tiết, nhiều nội dung như tầng cao, mật độ xây dựng cụ thể có thể chưa được xác định

● Xem có lần điều chỉnh cục bộ nào gần đây chưa được cập nhật vào bản vẽ công khai hay không

Checklist trước khi xuống tiền: dù có quy hoạch chi tiết phù hợp, lô đất vẫn cần đáp ứng các điều kiện khác để giao dịch hợp pháp: có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp, không tranh chấp, không bị kê biên, đúng đối tượng được phép nhận chuyển nhượng (với đất dự án, đất nền). Có quy hoạch chi tiết không đồng nghĩa lô đất đã đủ điều kiện pháp lý để giao dịch hay đã có giấy phép xây dựng.

Người đọc có thể tham khảo thêm cách tra cứu quy hoạch tổng quát trong bài Check Quy Hoạch Đất Online, hoặc tìm hiểu kỹ hơn về cấp quy hoạch liền kề tại bài Quy Hoạch Phân Khu Là Gì và Quy Hoạch 1/500 Là Gì.

Với khu vực cụ thể, người đọc có thể đối chiếu thêm bản đồ quy hoạch Hà Nội mới nhất, thông tin quy hoạch sông Hồng (tình trạng đồ án và các khu vực ven sông) hoặc bản đồ quy hoạch TP.HCM mới nhất để biết cách tra cứu theo từng địa bàn.

Câu hỏi thường gặp

Quy hoạch chi tiết có phải luôn là bản vẽ tỷ lệ 1/500?

Không hẳn. Quy hoạch chi tiết thường được thể hiện ở tỷ lệ 1/500, nhưng tỷ lệ cụ thể do cơ quan lập quy hoạch xác định theo quy mô khu vực. Cách xác định chính xác là đọc tên cấp độ quy hoạch ghi trên quyết định phê duyệt, không chỉ dựa vào tỷ lệ bản vẽ.

Quy hoạch chi tiết có thời hạn bao lâu?

Theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024, thời hạn hiệu lực của quy hoạch được tính từ khi phê duyệt đến khi hết thời hạn quy hoạch hoặc quy hoạch được điều chỉnh. Thời hạn cụ thể cho từng đồ án do quyết định phê duyệt quy định, không có một mốc chung áp dụng cho mọi quy hoạch chi tiết.

Quy hoạch chi tiết có thay đổi được không?

Có. Quy hoạch chi tiết có thể được điều chỉnh khi có căn cứ phù hợp, nhưng phải qua trình tự thẩm định, phê duyệt theo quy định. Người mua đất nên kiểm tra quyết định điều chỉnh gần nhất thay vì chỉ dựa vào bản vẽ gốc.

Tra cứu quy hoạch chi tiết ở đâu?

Có thể tra cứu tại cổng thông tin quy hoạch xây dựng của địa phương, hoặc liên hệ trực tiếp UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và nông thôn nơi có đất để được cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản. Đây là căn cứ có giá trị pháp lý khi giao dịch.

Có quy hoạch chi tiết là đã đủ điều kiện bán đất, xây nhà chưa?

Chưa chắc. Quy hoạch chi tiết chỉ xác định chỉ tiêu sử dụng đất, chưa phải giấy phép xây dựng hay chứng nhận đủ điều kiện chuyển nhượng. Người mua vẫn cần kiểm tra thêm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng pháp lý của dự án và giấy phép xây dựng (nếu có) trước khi giao dịch.

Quy hoạch chi tiết là căn cứ pháp lý cụ thể và trực tiếp nhất đối với một lô đất, nhưng không thay thế cho các loại giấy tờ pháp lý khác. Trước khi quyết định mua bán, người mua nên đối chiếu đồng thời quy hoạch chi tiết, tình trạng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các điều kiện giao dịch theo quy định hiện hành.

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