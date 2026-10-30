Quy hoạch cảng hàng không Thổ Chu công suất khoảng 20.000 hành khách/năm

Bộ Xây dựng vừa ra văn bản Thông báo Kết luận của Hội đồng thẩm định về Quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thổ Chu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không Thổ Chu được quy hoạch đạt công suất khoảng 20.000 hành khách/năm, có khoảng 2 vị trí đỗ tàu bay. Ảnh minh họa (Nguồn: VNA).

Quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thổ Chu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức lập để đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng thời bảo đảm quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại vùng biển phía Nam của Tổ quốc theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng thẩm định đề nghị Cục Hàng không, đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch. Khẩn trương trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt theo quy định để phục vụ yêu cầu đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đó, Hội đồng thẩm định lưu ý một số nội dung về căn cứ pháp lý và thể thức hồ sơ; sự phù hợp với các quy hoạch liên quan; dự báo nhu cầu vận tải; quy hoạch khu bay và phân kỳ đầu tư; hạ tầng kỹ thuật…

Theo phương án được đề xuất, cảng hàng không Thổ Chu là cảng hàng không nội địa, sân bay dùng chung dân dụng và quốc phòng.

Thời kỳ 2021 - 2030, sân bay được quy hoạch cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, công suất khoảng 20.000 hành khách/năm, có khoảng 2 vị trí đỗ tàu bay.

Các loại tàu bay dự kiến khai thác gồm Airbus A320, A321 và tương đương. Đường cất hạ cánh 05/23 có kích thước 2.400 x 45 m.

Đầu đường cất hạ cánh 05 áp dụng phương thức tiếp cận chính xác CAT I, trong khi đầu 23 sử dụng phương thức tiếp cận giản đơn.