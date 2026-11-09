Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài: Mở rộng hạ tầng, đón đầu nhu cầu du lịch

Cục Hàng không Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo hồ sơ quy hoạch, Phú Bài tiếp tục là cảng hàng không quốc tế dùng chung dân dụng và quân sự, đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có khả năng khai thác các loại tàu bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787, Boeing 777 và các loại tương đương.

Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Phú Bài với ý tưởng mô phỏng hình ảnh núi Ngự - Ảnh: VGP/NA

Kéo dài đường cất hạ cánh lên 3.600m

Trong giai đoạn đến năm 2030, phương án quy hoạch đề xuất công suất 4 triệu hành khách và 5.000 tấn hàng hóa/năm, với khoảng 11 vị trí đỗ tàu bay. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên 12 triệu hành khách và 24.000 tấn hàng hóa/năm, số vị trí đỗ đạt 27.

Đối với khu bay, đường cất hạ cánh hiện hữu được đề xuất kéo dài về phía Đông, đạt 3.600m, rộng 45m. Đồng bộ với đó, đường lăn song song được cải tạo, kéo dài lên 3.600m, rộng 23m; hệ thống đường lăn nối gồm 6 đường từ đường cất hạ cánh đến đường lăn song song và 5 đường từ đường lăn song song vào sân đỗ.

Trong tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đề xuất xây dựng đường cất hạ cánh số 2 dài 3.200m, rộng 45m, nằm song song và cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu 230m về phía Bắc. Hệ thống khu bay sẽ được bổ sung 4 đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối giữa hai đường cất hạ cánh.

Theo Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã được thành lập từ tháng 9.2026. Quy hoạch đang được xem xét trên cơ sở các yêu cầu mới về phát triển hệ thống cảng hàng không.

Thêm nhà ga T3, mở rộng năng lực phục vụ

Đến năm 2030, nhà ga T2 hiện hữu tiếp tục được khai thác, cùng hệ thống công trình phụ trợ và sân đỗ ô tô phục vụ công suất theo quy hoạch.

Đến năm 2050, nhà ga T3 được đề xuất xây dựng ở phía Đông nhà ga T2, với công suất thiết kế 7 triệu hành khách/năm. Nhà ga T2 tiếp tục khai thác với công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất hai nhà ga lên 12 triệu hành khách/năm.

Phương án cũng dự kiến phá dỡ nhà ga T1 để mở rộng sân đỗ tàu bay, đồng thời bố trí khu hàng không chung mới ở phía Đông nhà ga T3. Công trình cung cấp nhiên liệu hàng không hiện hữu sẽ được di dời để dành quỹ đất cho các hạng mục mới.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch về phía Tây nhà ga T1 hiện hữu, trên khu đất khoảng 25.000m2, đáp ứng 5.000 tấn hàng hóa/năm đến năm 2030. Đến năm 2050, công suất được nâng lên 24.000 tấn/năm.

Theo báo cáo quy hoạch cuối kỳ do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) lập, nhu cầu vốn đầu tư khái toán khoảng 9.977 tỉ đồng đến năm 2030 và 14.448 tỉ đồng đến năm 2050.

Hạ tầng hàng không gắn với phát triển du lịch Huế

Phú Bài đang giữ vai trò cửa ngõ hàng không của TP. Huế, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách và hoạt động giao thương. Bộ Xây dựng cũng cho biết phương án nâng công suất sân bay lên 7 triệu hành khách/năm vào năm 2030 đang được đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, phục vụ phát triển du lịch và mở rộng không gian kinh tế của TP. Huế.

Việc mở rộng Phú Bài vì thế không chỉ đặt trong bài toán tăng năng lực hàng không, mà còn gắn với định hướng phát triển du lịch của Huế. Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP. Huế năm 2026 xác định phát triển du lịch là một trong những định hướng trọng tâm của địa phương giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ở cấp khu vực, Phú Bài nằm trong mạng lưới các cảng hàng không quốc tế được quy hoạch để kết nối miền Trung với các thị trường trong nước và quốc tế. Quy hoạch điều chỉnh hệ thống cảng hàng không toàn quốc năm 2026 tiếp tục xác định Phú Bài cùng Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh và Liên Khương là các đầu mối hàng không quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Năm 2025, Phú Bài phục vụ hơn 2 triệu lượt hành khách và hơn 2.800 tấn hàng hóa. Trong 7 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt hơn 1,24 triệu lượt hành khách và 1.367 tấn hàng hóa.

Về sử dụng đất, tổng nhu cầu phục vụ quy hoạch khoảng 514,28ha cho cả hai giai đoạn, thấp hơn diện tích 527ha xác định tại quy hoạch trước đây. Đến năm 2030, khu bay dùng chung khoảng 366,24 ha, đất hàng không dân dụng 81,34ha và đất quân sự 66,70ha.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, quy hoạch mới được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1.7.2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

So với quy hoạch Phú Bài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009, phương án mới điều chỉnh mục tiêu công suất giai đoạn đến năm 2030 xuống 4 triệu hành khách/năm và xác định tầm nhìn đến năm 2050 ở mức 12 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, cùng với quá trình hoàn thiện quy hoạch, phương án nâng công suất khai thác lên 7 triệu hành khách/năm vào năm 2030 cũng đang được nghiên cứu.