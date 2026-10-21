Quy hoạch Cần Thơ đến năm 2050: Chú trọng hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi Vụ Quy hoạch - Kiến trúc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Cần Thơ chú trọng phát triển hạ tầng chống ngập, bảo đảm an ninh nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. (Ảnh: Đào Văn).

Theo Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, hồ sơ quy hoạch đã nghiên cứu không gian phát triển thành phố sau sắp xếp, gắn khu vực Cần Thơ hiện hữu với Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây; đề xuất cấu trúc hai cực phát triển, các hành lang liên kết và hệ thống trung tâm khu vực.

Định hướng phát triển đô thị sông - biển, đa trung tâm, bảo vệ cấu trúc sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu được đánh giá phù hợp với đặc điểm không gian của thành phố. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn cơ sở định lượng, khả năng kết nối, vận hành đồng bộ và tính khả thi của các phương án hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, đối với hệ thống cấp nước, Cục đề nghị rà soát dự báo nhu cầu sử dụng nước đến năm 2050 khoảng 2,716 triệu m³/ngày đêm, cân đối với công suất cấp nước khả dụng, đặc biệt trong mùa khô.

Tại các khu vực Sóc Trăng, Trần Đề, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn, cần đánh giá biến động nguồn nước theo mùa, thời gian không thể khai thác, nguy cơ ô nhiễm và phương án cấp nước thay thế. Đồng thời, làm rõ khả năng liên kết nguồn, mạng truyền tải và dự phòng cấp nước khi xảy ra sự cố.

Về thoát nước và chống ngập, Cục đề nghị xác định cao độ nền theo từng lưu vực, tính toán đồng thời tác động của mưa, lũ, triều, nước biển dâng và sụt lún. Việc khớp nối giữa đô thị hiện hữu, khu đô thị mới, vùng sản xuất và hệ thống giao thông phải bảo đảm không làm gia tăng ngập úng tại các khu vực lân cận.

Quy hoạch cần bổ sung các chỉ tiêu định lượng về quy mô, công suất công trình thoát nước, quỹ đất, khả năng kiểm soát ngập và phân kỳ đầu tư. Trong đó, chú trọng giải pháp trữ nước, bảo vệ hành lang sông, kênh rạch và phát triển hệ thống thoát nước bền vững.

Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải, Cục đề nghị làm rõ lượng nước thải phát sinh, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt quy chuẩn theo từng vùng và giai đoạn; đồng thời xác định phương án xử lý tập trung, phân tán và khả năng tái sử dụng nước sau xử lý.

Liên quan đến hạ tầng giao thông, Cục đề nghị bổ sung đánh giá nhu cầu vận tải, lựa chọn loại hình và phân kỳ đầu tư đối với hai tuyến đường sắt đô thị dự kiến gồm Ninh Kiều - Thốt Nốt dài khoảng 57km và Ga Cần Thơ - Ô Môn dài khoảng 31km.

Các tuyến đường sắt cần được nghiên cứu kết nối đồng bộ với xe buýt, đường thủy, sân bay, nhà ga và những khu vực có tiềm năng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đối với không gian ngầm, cần đánh giá điều kiện địa chất, địa chất thủy văn, xác định khu vực ưu tiên phát triển và những khu vực hạn chế do nền đất yếu, ngập lụt, sụt lún hoặc yêu cầu bảo vệ nguồn nước. Đồng thời, bổ sung định hướng bãi đỗ xe tập trung, nhiều tầng hoặc ngầm phù hợp với điều kiện chống ngập.

Cục cũng đề nghị rà soát quỹ đất cây xanh công cộng khoảng 3.700ha, làm rõ mạng lưới công viên, hành lang xanh ven sông, kênh rạch và khả năng kết hợp không gian xanh với chức năng trữ nước, thoát nước bền vững.

Bên cạnh đó, cần làm rõ nguồn lực và lộ trình thực hiện mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% đèn LED hoặc công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao, quản lý tập trung thông minh.

Để bảo đảm tính khả thi, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị thống nhất số liệu, vị trí, quy mô và phân kỳ đầu tư các công trình hạ tầng giữa thuyết minh, bản vẽ và danh mục dự án ưu tiên; đồng thời làm rõ cơ sở bố trí nguồn lực thực hiện.