Quy hoạch cán bộ từ yêu cầu thực tiễn

Một góc xã Phú Vinh, địa phương vừa có biển, vừa có đầm phá.

Tạo nguồn từ thực tiễn

Tại xã Nam Đông, đồng chí Trần Văn Xuân Công, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã được đánh giá là cán bộ có năng lực. Đồng chí được đưa vào quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy các nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2030 - 2035.

Đồng chí Trần Văn Xuân Công chia sẻ: “Được quy hoạch, bản thân thấy đó là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm của bản thân, để thực hiện tốt công việc thời gian tới. Bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cũng như bản lĩnh chính trị để đáp ứng tốt hơn cho công việc”.

Nam Đông là địa bàn miền núi, trong đó đồng bào Cơ Tu chiếm khoảng 44 - 46% dân số. Cơ cấu cán bộ cần hài hòa giữa người Kinh và người Cơ Tu. Địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027, gắn với giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đoàn Văn Sóng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Đông cho biết: “Trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch hiện tại thì sắp tới, xã cũng tiếp tục đề xuất cử đi đào tạo, bồi dưỡng thêm. Nhất là các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, liên quan đến văn hóa - xã hội, nhằm thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của xã. Trọng tâm là thực hiện các chương trình về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, về giảm nghèo”.

Địa phương cũng rà soát thủ tục thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị khi hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Một số thủ tục còn kéo dài, cần được rà soát để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm đúng quy định, hạn chế chờ đợi.

Thực tiễn cho thấy, quy hoạch phải xuất phát từ nhu cầu công việc; cán bộ cần được giao nhiệm vụ, rèn luyện tại cơ sở và đánh giá bằng kết quả. Ở xã Phú Vinh, công tác quy hoạch gắn với định hướng phát triển kinh tế biển, đầm phá và dịch vụ, ưu tiên cán bộ tại chỗ có kinh nghiệm, phù hợp với vị trí việc làm.

Đồng chí Dương Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vinh, cho biết: “Về công tác quy hoạch, đến hiện tại, chúng tôi đã phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã có văn bản đề xuất phê duyệt. Chúng tôi ưu tiên nguồn cán bộ tại chỗ có kinh nghiệm và bảo đảm phù hợp với các vị trí, bằng cấp, tiêu chuẩn chính trị, đáp ứng các vị trí việc làm trên địa bàn của xã”.

Coi trọng năng lực thực chất

Quy hoạch cán bộ phải gắn với phát hiện, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, phù hợp với từng địa bàn. Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2026 của Thành ủy Huế về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đặt yêu cầu tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và người có chuyên môn sâu trong quy hoạch, các vị trí lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Theo đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, quy hoạch cần kết hợp tiêu chuẩn với năng lực thực tiễn, kết quả công tác và triển vọng phát triển. Việc lựa chọn phải xem xét khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay cơ cấu; đồng thời, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và người có chuyên môn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để cán bộ trẻ được thử thách qua nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn.

Theo định hướng của Nghị quyết số 08-NQ/TU, việc đánh giá cán bộ cần dựa vào sản phẩm, tiến độ, hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm và sự hài lòng của người dân. Đây là căn cứ để đào tạo, bố trí, sử dụng và xem xét trách nhiệm của cán bộ. Gắn quy hoạch với yêu cầu công việc, rèn luyện qua thực tiễn và đánh giá bằng kết quả sẽ giúp TP. Huế chuẩn bị đội ngũ kế cận phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ phát triển của từng địa bàn và toàn thành phố.

Để đáp ứng yêu cầu đó, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với phương thức làm việc mới cần được chú trọng ngay từ khâu tạo nguồn. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở một số địa phương còn thiếu, trong khi nhiều vị trí đòi hỏi kỹ năng chuyên môn chuyên sâu. Vì vậy, quy hoạch cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí nhân lực phù hợp. Đồng chí Đoàn Văn Sóng cho rằng, trình độ cán bộ Nam Đông cần tiếp tục nâng cao; yêu cầu về chuyên môn, ứng dụng công nghệ và tiến độ công việc đòi hỏi địa phương chú trọng đào tạo.

Từ thực tế đó, đồng chí Phan Xuân Toàn lưu ý việc bổ sung quy hoạch ở xã, phường phải sát nhu cầu, bảo đảm số lượng nhân sự phù hợp, tránh đưa quá nhiều người vào nguồn. Quá trình rà soát cần tính đến khả năng phát hiện, bổ sung nhân sự mới, đồng thời thống nhất nguyên tắc, tiêu chuẩn và cách làm giữa các đơn vị. Qua đó, quy hoạch vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa tạo dư địa phát hiện những nhân tố có năng lực, triển vọng.

Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, đơn vị đang tham mưu phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện quản lý ở các nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, 2030 - 2035 và 2031 - 2036; đồng thời giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, UVTV Thành ủy và trình Ban Tổ chức Trung ương xem xét các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý.

Việc rà soát phải căn cứ vào nhu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, bảo đảm thống nhất giữa các đơn vị, tránh dàn trải và tạo điều kiện phát hiện nhân tố mới.