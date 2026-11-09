Quy hoạch các băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt

Kiểm tra vé khi lên tàu. Ảnh tư liệu: Thành Đạt/TTXVN

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam; không áp dụng cho quy hoạch băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2026.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị – một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Cụ thể, tại các khu vực có vùng phủ sóng vô tuyến điện chồng lấn hoặc liền kề, khu vực có các đoạn, tuyến đường sắt giao nhau hoặc chạy song song, khu vực ga đường sắt được sử dụng chung, các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz có trách nhiệm thỏa thuận, phối hợp về phương án sử dụng tần số và các giải pháp kỹ thuật để phòng tránh, xử lý nhiễu có hại.

Tương tự, đối với băng tần 1900-1910 MHz, các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thỏa thuận, phối hợp về phương án sử dụng tần số, đồng bộ thời gian và cấu hình khung dữ liệu của phương thức truyền dẫn song công phân chia theo thời gian và các giải pháp kỹ thuật để phòng tránh, xử lý nhiễu có hại.

Các tổ chức được cấp phép sử dụng những băng tần trên thực hiện công tác phối hợp từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế mạng và trong suốt quá trình triển khai, khai thác mạng. Nội dung thỏa thuận, phối hợp có thể bao gồm phạm vi vùng phủ sóng; cường độ trường tại ranh giới vùng phủ sóng; vị trí, công suất phát, độ cao và hướng ăng-ten của trạm gốc; phân chia các kênh tần số trong khối băng tần (nếu có) hoặc các giải pháp kỹ thuật phù hợp khác.

Thông tư cũng quy định phối hợp để tránh nhiễu có hại giữa hệ thống thông tin di động đường sắt hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz với các hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong băng tần 1805-1880 MHz và băng tần 1920-1980 MHz; Quy định phối hợp để tránh nhiễu có hại giữa hệ thống thông tin di động đường sắt hoạt động trong băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz với các hệ thống vô tuyến điện khác.

Hệ thống thông tin di động đường sắt được định hướng phục vụ mục đích điều khiển, bảo đảm an toàn và điều hành đường sắt tại Việt Nam; đồng thời, quy hoạch băng tần phù hợp với xu hướng quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn của 3GPP và Liên minh Đường sắt quốc tế (UIC). Quy hoạch đồng thời cả hai băng tần 900 MHz và 1900 MHz nhằm đáp ứng nhu cầu dung lượng cho yêu cầu vận hành tự động hóa mức cao trong dài hạn của ngành đường sắt.