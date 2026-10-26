Quy hoạch Buôn Ma Thuột đến năm 2050, hướng tới thủ phủ cà phê toàn cầu phát triển xanh

Toàn cảnh hội nghị về quy hoạch Buôn Ma Thuột.

Định hình đô thị đa cực, phát huy lợi thế cà phê

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 33, cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồ án đặt mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm đô thị vùng, cực tăng trưởng động lực của khu vực và “Thủ phủ cà phê toàn cầu”. Thành phố được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa bản địa.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Với quy mô nghiên cứu gần 37.800 ha, quy hoạch tổ chức không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với cảnh quan “5 suối, 2 hồ” và 6 phân khu chức năng chuyên biệt. Cấu trúc đô thị gồm 9 trung tâm, 2 trục động lực và 2 hành lang phát triển, định hướng mở rộng về phía Đông và Đông Nam.

Ba trụ cột kinh tế được xác định gồm công nghiệp chế biến sâu gắn với nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu cà phê quốc tế và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo Tây Nguyên. Đây là cơ sở để Buôn Ma Thuột phát huy lợi thế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng không gian phát triển dịch vụ, du lịch.

Ông Trần Phú Hùng, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị.

Gắn phát triển đô thị với nông nghiệp xanh, bảo tồn sinh thái

Một trong những định hướng đáng chú ý của đồ án là kết hợp phát triển đô thị hiện đại với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và không gian văn hóa truyền thống. Hệ thống sông suối, hồ, không gian xanh được xác định là những thành phần quan trọng trong cấu trúc đô thị, góp phần kiểm soát ngập, cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống.

Quy hoạch cũng đặt yêu cầu gìn giữ 33 buôn làng, hướng tới hình thành nét đặc trưng “buôn trong phố, phố trong buôn”. Việc bảo tồn cảnh quan và văn hóa bản địa không chỉ tạo bản sắc riêng cho Buôn Ma Thuột mà còn mở ra dư địa phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với vùng nguyên liệu cà phê.

Tại hội nghị, bà Cao Thị Hòa An đề nghị bổ sung các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, xác định rõ hệ thống suối, hồ, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước và bổ sung nguồn nước cho đô thị.

Ông Đỗ Hữu Huy đề xuất tạo điểm nhấn cho thương hiệu “Thủ phủ cà phê toàn cầu” thông qua quảng trường, đại lộ, phố cà phê và những không gian đặc trưng. Đồng thời, quy hoạch cần tăng cường kết nối giao thông, logistics, nghiên cứu phát triển đường sắt và đường sắt tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2035 và năm 2050.

Ngã Sáu Buôn Ma Thuột, điểm nhấn trong định hướng xây dựng đô thị trở thành “Thủ phủ cà phê toàn cầu”.

Hoàn thiện quy hoạch, ưu tiên hạ tầng và kết nối vùng

Đóng góp ý kiến vào đồ án, lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột đề nghị nghiên cứu bổ sung các khu dân cư mới, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và phát triển thương mại, dịch vụ tại khu vực phía Bắc. Việc phân kỳ đầu tư cần phù hợp với khả năng đáp ứng hạ tầng giao thông, điện, nước, thoát nước, trường học, y tế và không gian công cộng.

Địa phương cũng kiến nghị cung cấp dữ liệu bản đồ quy hoạch dạng số, có tọa độ và các lớp thông tin chuyên ngành, tạo thuận lợi cho việc quản lý đất đai, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện đồ án, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh và có tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch cần làm rõ hình ảnh Buôn Ma Thuột là thành phố đại ngàn, thành phố cà phê, thành phố sáng tạo; đồng thời phát huy lợi thế sinh thái, văn hóa và tăng cường kết nối với các vùng phụ cận.

Đối với hạ tầng, tỉnh yêu cầu tính toán đồng bộ giao thông, bãi đỗ xe, năng lượng, thoát nước, xử lý chất thải và các công trình thiết yếu. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cũng được nghiên cứu mở rộng theo định hướng đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế cấp 4E vào năm 2050.

Cùng với việc xây dựng danh mục dự án ưu tiên, tập trung nguồn lực đầu tư đến năm 2035, quy chế quản lý quy hoạch cần được hoàn thiện để bảo đảm tính ổn định và đồng bộ.

Quy hoạch Buôn Ma Thuột đến năm 2050 không chỉ định hình diện mạo đô thị tương lai mà còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị cà phê, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng mô hình đô thị hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc Tây Nguyên.