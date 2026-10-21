Quy hoạch bến thủy phi cơ và safari dưới nước tại quần đảo Nam An Thới, Phú Quốc

Một góc quần đảo Nam An Thới. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực các đảo nhỏ thuộc quần đảo Nam An Thới (thuộc Phân khu 12), đặc khu Phú Quốc tỷ lệ 1/2.000.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ các đảo nhỏ thuộc quần đảo Nam An Thới (trừ Hòn Thơm) gồm Hòn Dừa, Hòn Dăm (trong và ngoài), Hòn Rỏi, Hòn Vang, Hòn Xưởng, Hòn Gầm Ghì, Hòn Vông, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay, Hòn Khô, Hòn Kim Quy, Hòn Trọc, Hòn Trang, Hòn Anh Tây, Hòn Anh Đông và các khu vực nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển, không gian mặt nước biển xung quanh.

Diện tích khu vực lập quy hoạch là các đảo hơn 577 ha; các khu vực nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển khoảng 157 ha.

Cùng với đó cũng bao gồm không gian mặt nước biển xung quanh các đảo có khả năng khai thác để tổ chức các hoạt động tham quan, ngắm cảnh, bảo tồn môi trường biển; vui chơi, giải trí các khu vực trên biển.

Chỉ tiêu sử dụng đất khu vực của quy hoạch phần lớn là rừng phòng hộ chiếm gần 371 ha; dịch vụ du lịch 23,5 ha; hạ tầng kỹ thuật (trụ cáp treo) là 3,78 ha tại Hòn Dừa và Hòn Rỏi; phần còn lại là bãi cát, bãi đá và khu vực mặt nước ven bờ.

Về tính chất, đây là khu dịch vụ du lịch, khai thác tổ chức các hoạt động tham quan, ngắm cảnh, bảo tồn môi trường biển; vui chơi, giải trí biển và các khu vực nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển.

Sau khi hoàn thành, khu vực quy hoạch có thể đáp ứng khả năng phục vụ khoảng 6.000 người (quy đổi từ các thành phần dân số khác như khách lưu trú, tham quan, du lịch; nhân viên phục vụ…).

Về tổ chức không gian và cảnh quan, Hòn Rỏi được định hướng phát triển khu du lịch hỗn hợp; đóng vai trung tâm dịch vụ du lịch cho cụm đảo; việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hướng tới khai thác địa hình và các góc nhìn hướng biển, kết hợp các dịch vụ thư giãn, lặn biển.

Hòn Dăm Trong sẽ phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp du lịch trải nghiệm thiên nhiên. Hòn Vông là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các hoạt động nghiên cứu học tập về đại dương, tổ chức loại hình lặn biển, ngắm san hô, các môn thể thao biển, tham quan bảo tàng nghệ thuật dưới nước…

Hòn Xưởng được định hướng là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch trải nghiệm, khám phá sinh thái. Hòn Gầm Ghì là khu nghỉ dưỡng giải trí, kết hợp với các loại hình thể thao lặn biển, safari dưới nước.

Khu vực các đảo nhỏ còn lại được xác định là nhóm sản phẩm du lịch giải trí - khám phá, giáo dục về hệ sinh thái rừng - biển. Tại đây sẽ nghiên cứu tổ chức các chương trình bao gồm điểm check-in, các hoạt động trên bãi biển, chuỗi trải nghiệm giải trí.

Đối với các khu vực nghiên cứu phát triển, xây dựng trên biển tại khu vực lập quy hoạch, định hướng phát triển các khu dịch vụ du lịch; khai thác tổ chức các hoạt động tham quan, ngắm cảnh, bảo tồn môi trường biển; vui chơi, giải trí biển.

Bên cạnh đó, tổ chức các không gian cây xanh cảnh quan sử dụng mục đích công cộng bên trong các khu dịch vụ, du lịch ven bãi biển và suối; hình thành các tuyến đường đi bộ, tuyến xe đạp điện kết nối với các khu vực phát triển du lịch sinh thái trong rừng.

Về giao thông, sẽ tổ chức hệ thống thủy nội địa kết nối các đảo và kết nối các đảo với đất liền. Tại các đảo bố trí các bến tàu, thuyền và hệ thống phao nổi tại vị trí có địa hình và cao độ phù hợp, nghiên cứu từng bước phát triển các bến thủy phi cơ tại các đảo.

Đối với đường bộ sẽ phát triển hệ thống giao thông trên các đảo theo tiêu chí giao thông xanh, ưu tiên phát triển các loại hình xe điện.