Quy hoạch băng tần dành riêng cho hệ thống thông tin di động đường sắt

Bộ Xây dựng dự kiến chọn tư vấn lập nghiên cứu khả thi đường sắt tốc độ cao trong quý IV-2026. Ảnh: Hanoimoi

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quy hoạch các băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và 1900-1910 MHz cho hệ thống thông tin di động đường sắt tại Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống thông tin di động đường sắt tốc độ cao tại châu Âu, Trung Quốc và một số quốc gia chủ yếu sử dụng công nghệ GSM-R trên băng tần 900 MHz mở rộng, nhưng dự kiến sẽ được thay thế dần bằng công nghệ băng rộng từ năm 2030.

Liên minh Đường sắt quốc tế (UIC) cùng các tổ chức tiêu chuẩn 3GPP, ETSI đang thúc đẩy chuẩn hóa hệ thống thông tin di động đường sắt tương lai (FRMCS) trên nền tảng 5G, dự kiến sử dụng băng tần 900 MHz và 1900 MHz theo phương án hài hòa của châu Âu.

Bên cạnh châu Âu, các nước Australia và Thái Lan đang triển khai các bước quy hoạch băng tần 1900-1910 MHz cho FRMCS, còn Malaysia đã cấp tần số riêng cho tuyến vận tải công cộng đô thị tại bang Sarawak.

Trong nước, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược. Hệ thống thông tin vô tuyến 5G/FRMCS cho đường sắt thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển.

Các băng tần được lựa chọn quy hoạch phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái thiết bị đã chuẩn hóa, tối ưu chi phí đầu tư và vận hành. Một số doanh nghiệp đang nghiên cứu lựa chọn băng tần 1900-1910 MHz cho các tuyến đường sắt tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu sản xuất thiết bị vô tuyến và mạng lõi theo hướng FRMCS nhằm tự chủ công nghệ. Bên cạnh đó, phương án quy hoạch đáp ứng nhu cầu dài hạn của ngành đường sắt nhờ kết hợp ưu điểm về vùng phủ sóng của băng 900 MHz và dung lượng của băng 1900 MHz cho vận hành tự động hóa mức độ cao.

Như vậy, Việt Nam là một trong số ít quốc gia ngoài châu Âu chính thức quy hoạch đồng thời cả băng tần 900 MHz và 1900 MHz cho đường sắt.

Các băng tần này được sử dụng phục vụ mục đích điều khiển, bảo đảm an toàn, điều hành đường sắt và tuyệt đối không dùng cho mạng viễn thông công cộng di động mặt đất.