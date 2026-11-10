Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt

Ảnh minh hoạ: Duy Anh.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư quy hoạch các băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và 1900-1910 MHz để triển khai hệ thống thông tin di động đường sắt tại Việt Nam, phục vụ công tác điều khiển, bảo đảm an toàn và điều hành hoạt động đường sắt.

Cụ thể, hai băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz được sử dụng theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (FDD). Trong đó, băng tần 874,4-880 MHz dành cho đường lên, có độ rộng 5,6 MHz; băng tần 919,4-925 MHz dành cho đường xuống, cũng có độ rộng 5,6 MHz.

Đối với băng tần 1900-1910 MHz, Thông tư quy định sử dụng theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo thời gian (TDD), với một khối băng tần R2 có độ rộng 10 MHz.

Thông tư cũng đưa ra các quy định phối hợp nhằm hạn chế nhiễu có hại giữa hệ thống thông tin di động đường sắt và các hệ thống vô tuyến điện khác.

Theo đó, tại những khu vực có vùng phủ sóng chồng lấn hoặc liền kề, các đoạn, tuyến đường sắt giao nhau hoặc chạy song song, cũng như các ga đường sắt được sử dụng chung, những tổ chức được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thỏa thuận, phối hợp phương án sử dụng tần số và giải pháp kỹ thuật để phòng tránh, xử lý nhiễu.

Việc phối hợp phải được thực hiện ngay từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế mạng và xuyên suốt quá trình triển khai, khai thác. Các nội dung phối hợp có thể bao gồm phạm vi vùng phủ sóng, cường độ trường tại ranh giới vùng phủ sóng, vị trí, công suất phát, độ cao và hướng ăng-ten của trạm gốc, cũng như phương án phân chia kênh tần số trong khối băng tần.

Riêng với băng tần 1900-1910 MHz, các tổ chức được cấp phép sử dụng tần số cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng trong băng tần 1920-1980 MHz có trách nhiệm chủ động thực hiện các giải pháp kỹ thuật để tránh bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ các máy phát của hệ thống thông tin di động đường sắt.

Các giải pháp có thể bao gồm nâng cao độ chọn lọc của máy thu, điều chỉnh vị trí, độ cao và hướng ăng-ten hoặc áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp khác. Đồng thời, các đơn vị được cấp phép sử dụng những băng tần liên quan phải phối hợp xử lý nhiễu, bảo đảm hệ thống thông tin di động đường sắt hoạt động an toàn, ổn định.

Đối với hai băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz, Thông tư yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng tần số trong băng tần 918,4-923 MHz chủ động phối hợp với các đơn vị khai thác hệ thống thông tin di động đường sắt để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại.

Bên cạnh đó, các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin di động đường sắt và các đơn vị khai thác mạng di động công cộng trong các băng tần 890-915 MHz, 935-960 MHz cũng phải thỏa thuận phương án sử dụng tần số, phối hợp triển khai giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định của hệ thống thông tin đường sắt.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2026. Đồng thời, bãi bỏ một số quy định liên quan đến các băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số tại Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.