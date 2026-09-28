Quy hoạch 68 cán bộ Đăng kiểm: Không chỉ chọn người, mà còn rèn người

Quy hoạch cán bộ không phải "tấm vé" bổ nhiệm

Chiều 28/9, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác cán bộ, công tác quy hoạch các chức danh diện Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh, công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là khi Cục chuyển sang mô hình tổ chức mới, đòi hỏi cao hơn về chuyên môn, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kỷ luật, kỷ cương.

Theo Cục trưởng Nguyễn Chiến Thắng, từ năm 2023, Cục đã chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ trong bối cảnh nhân sự có nhiều biến động. Gần 400 cán bộ nghỉ việc, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, trong khi mô hình tổ chức mới phát sinh thêm nhiều đầu mối và nhu cầu nhân sự.

“Quy hoạch không phải là để bổ nhiệm trước mà càng không phải là một sự bảo đảm chắc chắn cho một chức danh trong tương lai”, Cục trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, quy hoạch phải gắn với đào tạo, luân chuyển, giao việc, kiểm tra, đánh giá và sử dụng cán bộ. Người được quy hoạch vẫn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khi xem xét bổ nhiệm.

Cục trưởng Nguyễn Chiến Thắng đề nghị cán bộ trong diện quy hoạch tập trung vào 7 yêu cầu: Giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức và nguyên tắc; chủ động học tập; chuyển từ tư duy chuyên môn sang tư duy quản lý, lãnh đạo; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó; chủ động đổi mới, chuyển đổi số; xây dựng tinh thần đoàn kết; thường xuyên tự nhìn nhận, điều chỉnh và chịu trách nhiệm về kết quả công việc.

Trong đó, ông nhấn mạnh: “Cán bộ lãnh đạo trước hết là phải người có nguyên tắc”, bởi hoạt động đăng kiểm liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông, tài sản và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Cục trưởng cũng lưu ý, đào tạo cán bộ không nên dừng ở việc tham gia các lớp học hay tích lũy chứng chỉ, mà phải gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tế. Cán bộ trẻ cần được giao nhiệm vụ, nhất là việc khó, để rèn luyện và kiểm nghiệm năng lực qua kết quả cụ thể.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo tình hình công tác quy hoạch cán bộ Cục.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Đức Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Bộ Xây dựng, Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành Quy định số 03-QĐ/ĐU về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Cục.

Công tác quy hoạch được xác định phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Theo báo cáo, Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xem xét, phê duyệt quy hoạch các chức danh diện Cục quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với 68 cán bộ.

Trong đó, 25 cán bộ được quy hoạch chức danh cấp trưởng tại các tổ chức tham mưu, giúp việc, chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục. Nhóm này có 4 cán bộ nữ, chiếm 16%; 4 người dưới 42 tuổi, chiếm 16%; 19 người từ 42 - 52 tuổi, chiếm 76% và 2 người trên 52 tuổi, chiếm 8%.

Về trình độ chuyên môn, có 16 người trình độ thạc sĩ, 4 người tiến sĩ và 5 người đại học.

Đối với 43 cán bộ được quy hoạch chức danh cấp phó, có 7 cán bộ nữ, chiếm 16,3%, trong đó 1 cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số; 15 người dưới 42 tuổi, chiếm 34,8%.

Về chuyên môn, nhóm này có 22 cán bộ trình độ thạc sĩ, 18 người đại học và 3 người tiến sĩ.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cán bộ được quy hoạch cơ bản có phẩm chất chính trị vững vàng, được đào tạo, có năng lực lãnh đạo, tinh thần tiền phong, gương mẫu. Việc chú trọng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số góp phần tạo nguồn nhân sự phục vụ kiện toàn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc Cục.

Các cán bộ trẻ quy hoạch các chức danh diện Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu tại Hội nghị.

Quy hoạch là khởi đầu của quá trình rèn luyện

Được quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Đặng Công Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục, cho rằng quy hoạch vừa là vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn. Đây là khởi đầu cho quá trình rèn luyện, thử thách và hoàn thiện qua thực tiễn.

Ông Thành xác định tiếp tục chú trọng bản lĩnh, đạo đức công vụ và sự liêm chính; nâng cao chất lượng tham mưu công tác cán bộ, cải tiến quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính và sẵn sàng nhận việc khó, việc mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, cán bộ được quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng Pháp chế, nhìn nhận quy hoạch vừa là sự ghi nhận, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn. Theo bà, bên cạnh chuyên môn, cán bộ quản lý cần được rèn luyện năng lực tổ chức, điều phối, lắng nghe và xây dựng tập thể thông qua thực tiễn công tác.

Ông Bùi Công Diễn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Đường bộ và Đường sắt, cũng cho rằng được đưa vào quy hoạch không đồng nghĩa sẽ được bổ nhiệm, mà là cơ hội để mỗi cán bộ tự đánh giá, tiếp tục học tập và chuẩn bị cho những trách nhiệm lớn hơn.

Với cán bộ trẻ Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Phương tiện thủy, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy và công trình biển, quy hoạch là cơ hội để được đào tạo, rèn luyện và thử thách qua thực tiễn. Anh xác định tiếp tục nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý, đồng thời phát huy lợi thế của cán bộ trẻ trong tiếp cận công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và chuyển đổi số.