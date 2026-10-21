Quy hoạch 6 tuyến đường sắt mới tại Hà Nội

Trong 6 tuyến đường sắt mới khu vực đầu mối Hà Nội có 2 tuyến đường sắt tốc độ cao. Ảnh minh hoạ

Theo tin từ Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng đang thẩm định, xem xét phê duyệt quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội.

Dự thảo quy hoạch chi tiết 11 tuyến đường sắt quốc gia, 39 ga gồm 4 ga đầu mối và 35 ga trung gian, kỹ thuật; đồng thời xác định tổ hợp công nghiệp và các nút giao giữa đường sắt với đường sắt, đường bộ với đường sắt.

Trong số này, 5 tuyến đường sắt hiện hữu có tổng chiều dài khoảng 179km trong phạm vi nghiên cứu, gồm Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

6 tuyến xây mới có tổng chiều dài khoảng 298km, gồm: Vành đai phía Đông (Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn); Vành đai phía Tây (Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi, Thường Tín); đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Hà Nội - Đồng Đăng.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, cả 6 tuyến xây mới đều được đề xuất sử dụng đường đôi, khổ ray 1.435mm. Trong đó, hai tuyến tốc độ cao Bắc - Nam và Hà Nội - Quảng Ninh thuộc cấp đặc biệt; tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng thuộc cấp 1; hai tuyến vành đai phía Đông và phía Tây thuộc cấp 3.

Tốc độ thiết kế tối đa được đề xuất là 350km/h với tuyến tốc độ cao Bắc - Nam; từ 200km/h trở lên với tuyến Hà Nội - Quảng Ninh; 160km/h với hai tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng; 120km/h với hai tuyến vành đai. Tải trọng trục tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là 17 tấn/trục, 5 tuyến còn lại là 22,5 tấn/trục.

Đối với 5 tuyến hiện hữu, dự thảo định hướng nâng cấp, cải tạo nhằm duy trì khai thác an toàn. Các đề xuất về mạng lưới và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ là cơ sở định hướng đầu tư, phát triển đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận tải và tăng cường kết nối giữa Thủ đô với các vùng.