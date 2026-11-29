Chương trình thực hiện Quy hoạch 4 vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh minh hoạ - CP

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tại Quyết định số 2333/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng tại Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Theo đó, Vùng sẽ ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp định hướng quốc gia; nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao; du lịch biển, đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa; dịch vụ logistics, tài chính, thương mại, dịch vụ số và kinh tế biển.

Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản, nhất là chuỗi bô-xít - alumin - nhôm tại Tây Nguyên; phát triển trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Dung Quất; phát triển công nghiệp dược liệu gắn với vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh và các dược liệu đặc hữu của vùng.

Tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, gắn với các trục động lực, hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng của vùng; phát huy vai trò của Đà Nẵng là trung tâm vùng, Gia Lai là cực tăng trưởng khu vực trung tâm, Lâm Đồng là cực tăng trưởng phía Nam; đồng thời hình thành, phát triển các tiểu vùng phía Bắc, trung tâm và phía Nam có chức năng bổ trợ, liên kết chặt chẽ với nhau.

Ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới giao thông chiến lược vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt Bắc - Nam, Đông - Tây; tập trung các công trình có tính lan tỏa, tạo đột phá cho liên kết duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên và kết nối với vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Lào và Campuchia.

Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bản sắc văn hóa các dân tộc trong vùng, nhất là không gian văn hóa Tây Nguyên và các giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực ven biển, hải đảo. Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với khai thác, phát huy giá trị di sản, không gian văn hóa Tây Nguyên và bản sắc văn hóa biển, đảo...

Vùng Đồng bằng sông Hồng

Tại Quyết định số 2334/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Theo đó, về phát triển kết cấu hạ tầng, sẽ tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức kết nối Thủ đô Hà Nội với các trung tâm kinh tế, cảng biển, cảng hàng không và khu kinh tế, khu công nghiệp của vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc, các tuyến vành đai 4, vành đai 5 Hà Nội, cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, các tuyến đường kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội và đường sắt kết nối liên vùng như Hà Nội - Quảng Ninh, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường thủy nội địa và logistics…

Phát triển không gian kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng mở, linh hoạt, gắn với các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực (như Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh) và chuỗi giá trị ngành (công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô, chip bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa…), liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Phát triển kinh tế biển hiện đại, xanh, đa chức năng và liên kết cao, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế ven biển với kinh tế nội địa và liên vùng; hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ biển dọc hành lang Quảng Ninh - Hải Phòng - Hưng Yên - Ninh Bình, gắn với các khu kinh tế ven biển, cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch biển đảo và năng lượng tái tạo; bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái biển, ven biển và đa dạng sinh học; nghiên cứu, triển khai lấn biển tại các khu vực phù hợp theo quy hoạch và quy định của pháp luật để mở rộng không gian phát triển...

Phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội theo hướng đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững như cấp, thoát nước, xử lý rác thải, năng lượng sạch, ngầm hóa hạ tầng viễn thông, giao thông thông minh và hạ tầng chống ngập, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết cơ bản ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng đô thị (đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội); hạ tầng đô thị được quy hoạch, kết nối và vận hành theo mô hình vùng đô thị đa cực, đa trung tâm, dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức...

Vùng Đông Nam Bộ

Tại Quyết định số 2335/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Theo đó, Vùng sẽ hoàn chỉnh hệ thống công trình chống ngập, tiêu thoát nước và kiểm soát triều cho Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực đô thị trọng điểm của vùng; nghiên cứu đầu tư các công trình hạ tầng chống ngập mang tính liên vùng nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Giải quyết cơ bản tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Thúc đẩy phát triển đô thị gắn với định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng (TOD).

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ưu tiên Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đổi mới sáng tạo Tây Ninh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai. Ưu tiên phát triển hạ tầng số, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản trị đô thị thông minh, hoạt động sản xuất, dịch vụ và kết nối, chia sẻ dữ liệu đô thị liên vùng.

Tập trung phát triển vùng động lực phía Nam (vùng động lực quốc gia) trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực...

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tại Quyết định số 2336/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 04/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Vùng sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng theo hành lang Bắc - Nam (phía Đông và phía Tây), tăng cường các phương thức kết nối giữa các trung tâm của vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đẩy nhanh tiến độ kết nối hạ tầng giao thông theo các trục ngang Đông - Tây, xây dựng hạ tầng kết nối từ Cần Thơ với các trung tâm tiểu vùng.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cảng biển quốc tế Trần Đề, Hòn Khoai là những cửa ngõ cho các hoạt động trung chuyển, xuất khẩu của vùng. Cải thiện và phát huy lợi thế giao thông thủy nội địa kết nối đa phương thức với đường bộ, đường biển.

Ưu tiên các cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho các địa bàn thuận lợi về vị trí, hạ tầng kết nối, có lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhân lực nhằm hình thành các địa bàn động lực, cực tăng trưởng của vùng đủ sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế, dẫn dắt và lan tỏa toàn vùng...