Quy hoạch 36 cảng hàng không đến năm 2030

Thời kỳ 2021-2030, cả nước duy trì quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu;

Theo đó, thời kỳ 2021-2030, cả nước duy trì quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu; nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa.

Nghi thức chào mừng chuyến bay chính thức hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 19-12-2025. ﻿Ảnh: XUÂN TRUNG

Danh sách 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Tầm nhìn đến năm 2050, cả nước hình thành 37 cảng hàng không, gồm 20 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. So với thời kỳ 2021-2030, danh sách cảng hàng không quốc tế có thêm Cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô; danh sách 17 cảng hàng không nội địa được giữ nguyên.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh, bổ sung bố trí các trung tâm logistics hàng không tại các cảng hàng không có nhu cầu vận tải hàng hóa từ 250.000 tấn/năm trở lên, bảo đảm điều kiện về kho vận và kết nối đa phương thức; định hướng phát triển các trung tâm logistics tại các cảng hàng không vùng Thủ đô, vùng TPHCM, các cảng hàng không Vân Đồn, Cát Bi, Quảng Trị, Chu Lai, Long Thành, Cần Thơ và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu vận tải hàng hóa đạt tiêu chí nêu trên.

Quyết định cũng định hướng xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các cảng hàng không có nhu cầu; ưu tiên xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các cảng hàng không lớn, có điều kiện tốt về hạ tầng, đường bay quốc tế gồm: Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất, Long Thành.