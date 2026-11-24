Mục tiêu của đề án là phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có kiểm soát, gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng - biển, đa dạng sinh học, cảnh quan và các giá trị văn hóa bản địa. Đồng thời, tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn, cải thiện sinh kế cộng đồng, góp phần xây dựng xã Tân Hiệp theo hướng xanh, sinh thái và bền vững.

Đảo Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Tấn Việt)

Đến năm 2030, Cù Lao Chàm phấn đấu có năng lực phục vụ khoảng 350.000 lượt khách/năm, gồm 140.000 lượt khách quốc tế và 210.000 lượt khách nội địa; khoảng 35.000 lượt khách lưu trú qua đêm.

Tổng thu du lịch dự kiến khoảng 350 tỷ đồng/năm. Nguồn thu từ hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng và các hoạt động liên quan khoảng 5 tỷ đồng/năm. Đề án cũng đặt mục tiêu thu hút từ 3 - 5 nhà đầu tư, đối tác và tạo việc làm cho khoảng 400 lao động địa phương.

Tầm nhìn đến năm 2050, năng lực phục vụ và quản lý của hệ thống dự kiến đạt khoảng 400.000 lượt khách/năm, tổng thu du lịch khoảng 600 tỷ đồng/năm, trên cơ sở kiểm soát sức chịu tải sinh thái; từng bước hình thành mô hình du lịch sinh thái rừng - biển phát thải thấp, có sự tham gia thực chất của cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề án quy hoạch 18 điểm tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích hơn 509 ha. Trong đó, hợp phần rừng có diện tích hơn 257 ha, phân bổ tại 12 điểm trải nghiệm sinh thái; hợp phần biển có diện tích hơn 252 ha, phân bổ tại 6 điểm/vùng du lịch sinh thái.

Cùng với đó, quy hoạch 12 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài 39,8 km, tận dụng hệ thống giao thông hiện có, gồm các tuyến đường thủy, đường bộ ven đảo, đường tuần tra bảo vệ rừng và các tuyến đường mòn hiện hữu.

Đề án xác định bảo tồn là nguyên tắc ưu tiên trong phát triển du lịch. Các hoạt động không được gây suy thoái, tổn hại đến hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn gen các loài hoang dã; không tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Đối với hợp phần rừng, công trình phục vụ du lịch được bố trí tại khu vực đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi hoặc dưới tán rừng thuộc phân khu dịch vụ - hành chính và phân khu phục hồi sinh thái.

Tổng diện tích xây dựng công trình không vượt quá 2% diện tích khu vực thực hiện hoạt động du lịch tại phân khu phục hồi sinh thái và 5% tại phân khu dịch vụ - hành chính. Ưu tiên sử dụng vật liệu nhẹ, thân thiện với môi trường, có khả năng tháo dỡ và hoàn trả hiện trạng.

Đối với hợp phần biển, không xây dựng công trình kiên cố dưới đáy biển, bảo đảm giữ nguyên trạng 100% không gian tự nhiên dưới nước. Các hạng mục phụ trợ như phao neo sinh thái, bến phao nổi và phao phân vùng sử dụng kết cấu tháo lắp tạm thời, hạn chế tối đa tác động đến nền đáy biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Tổng kinh phí định hướng thực hiện đề án đến năm 2030 là 346,5 tỷ đồng. Đây là số liệu khái toán định hướng huy động nguồn lực, không phải quyết định chủ trương đầu tư hoặc cam kết bố trí ngân sách Nhà nước.