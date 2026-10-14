Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Chính sách cần được giải thích rõ để người lao động hiểu những quyền lợi mình được hưởng, nghĩa vụ phải thực hiện và các đầu mối có thể hỗ trợ trong quá trình làm việc ở nước ngoài, theo Thứ trưởng.

Ông Thắng cũng yêu cầu các đơn vị thông tin rõ về quyền lợi hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp và trách nhiệm đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Theo nội dung được giới thiệu tại hội nghị, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động, doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời cung cấp thông tin về thị trường lao động, quy định của nước tiếp nhận, pháp luật Việt Nam và chính sách hỗ trợ dành cho người lao động, thân nhân.

Mức đóng góp vào Quỹ của người lao động là 100.000 đồng/người/hợp đồng; doanh nghiệp dịch vụ đóng 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng. Căn cứ đóng góp được xác định theo loại hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận tương ứng.

Một nhóm chính sách của Quỹ dành cho người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hay lý do bất khả kháng khác cũng thuộc nhóm được xem xét hỗ trợ theo quy định; người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, bị quấy rối tình dục hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe.