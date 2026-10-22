Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thực tế xuống còn 7-8 ngày làm việc

Theo Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tại Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã có những bước tiến vượt bậc.

Cụ thể, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã thực hiện tích hợp và cung cấp 5 thủ tục hành chính (được quy định tại Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg) toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Từ đó, cho phép người lao động và doanh nghiệp nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu tối đa chi phí đi lại và thời gian chờ đợi.

Cùng với đó, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã vận hành ổn định Phần mềm quản lý và Trang thông tin điện tử của quỹ, kết nối trực tiếp với hơn 500 doanh nghiệp dịch vụ để theo dõi, cập nhật tình hình biến động lao động xuất cảnh và trích nộp quỹ hàng tháng một cách chính xác, minh bạch.

Từ năm 2020 đến ngày 30/6, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã tiếp nhận tổng cộng 641 hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã chủ động rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thực tế xuống còn 7-8 ngày làm việc (thay vì 10 ngày như quy định cũ), tạo điều kiện cho người lao động gặp rủi ro sớm nhận được kinh phí hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Trước đây, khi xảy ra các vụ việc bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, chủ sử dụng lao động nước ngoài phá sản) hoặc các rủi ro nghiêm trọng (người lao động bị ngược đãi, tai nạn, tử vong…), doanh nghiệp thường phải tự ứng trước hoặc gánh chịu những khoản chi phí phát sinh rất lớn để giải quyết.

Khi triển khai Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện chi trả các khoản kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người lao động đã gián tiếp giúp doanh nghiệp dịch vụ giải toả áp lực có thể dẫn đến xung đột lợi ích, kiện tụng kéo dài giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ.

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2020 đến ngày 30/6, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã tiếp nhận tổng cộng 641 hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong đó, quỹ đã thực hiện chi hỗ trợ cho 617 trường hợp với tổng kinh phí gần 18,8 tỷ đồng và từ chối hỗ trợ 24 trường hợp do không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.