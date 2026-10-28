Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước: Đa dạng hình thức nộp hồ sơ, tạo thuận lợi tối đa cho người lao động

Theo quy định định hướng cải cách mới nhất, nhằm bảo đảm quyền và lợi lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Thân nhân, người lao động hoặc các doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ phù hợp nhất:

Nộp trực tuyến (Online): Đăng ký và gửi hồ sơ điện tử thông qua Cổng dịch vụ công, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời cho phép theo dõi sát sao tiến độ xử lý hồ sơ.

Gửi qua dịch vụ bưu chính: Hồ sơ có thể chuyển phát nhanh qua bưu điện về trụ sở Quỹ mà người dân không cần phải trực tiếp có mặt.

Nộp trực tiếp: Tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa dành cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu.

Nộp thông qua Doanh nghiệp dịch vụ: Doanh nghiệp trực tiếp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đại diện thu thập, hoàn thiện và nộp hồ sơ thay cho lao động hoặc thân nhân.

Việc đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận không chỉ loại bỏ rào cản về khoảng cách địa lý (đặc biệt đối với lao động ở các vùng nông thôn, miền núi hoặc đang làm việc tại nước ngoài) mà còn giúp minh bạch hóa quy trình, hạn chế tối đa các khâu trung gian không cần thiết.

Cùng với việc đa dạng hóa kênh nộp, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cũng tập trung tối ưu hóa quy trình thẩm định nội bộ. Thời gian xử lý hồ sơ thực tế hiện nay đã được rút ngắn xuống chỉ còn từ 7 - 8 ngày làm việc (so với thời hạn quy định tối đa là 10 ngày).

Tính từ năm 2020 đến hết tháng 6/2026, Quỹ đã tiếp nhận 641 hồ sơ đề nghị và phê duyệt chi hỗ trợ cho 617 trường hợp gặp rủi ro với tổng kinh phí gần 18,8 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ đã hoàn thành thẩm định và chi trả hơn 1,43 tỷ đồng cho 40 trường hợp người lao động và thân nhân.

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian tới, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu quản lý lao động để giảm bớt các giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ, hướng tới mục tiêu hỗ trợ người lao động "đúng đối tượng, đúng chính sách và kịp thời nhất".