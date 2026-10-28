Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước: Chi gần 19 tỷ đồng hỗ trợ 617 trường hợp rủi ro

Từ năm 2020 đến ngày 30/6/2026, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã tiếp nhận 641 hồ sơ đề nghị hỗ trợ và đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 617 trường hợp với tổng kinh phí lên tới 18,790 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ đã kịp thời hỗ trợ 102 trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn (do tai nạn lao động, rủi ro, ốm đau, bệnh tật hoặc người sử dụng lao động giải thể, phá sản, suy thoái kinh tế...) và 515 trường hợp thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là “điểm tựa an tâm” đồng hành cùng người lao động Việt Nam khi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Nguồn ảnh: ITN

Trong dự thảo báo cáo Tổng kết thi hành Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg ngày 15/9/2025 quy định về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ đánh giá Quỹ liên tục tăng trưởng bền vững trong những năm qua.

Theo Bộ Nội vụ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Cơ chế thu - nộp được duy trì ổn định, công khai và minh bạch theo đúng quy định: Mức đóng góp của doanh nghiệp dịch vụ là 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng; mức đóng góp của người lao động là 100.000 đồng/người/hợp đồng.

Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động ngoài nước cùng quy trình quản lý thu chặt chẽ, số dư tích lũy của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước liên tục tăng trưởng bền vững (đạt trên 461 tỷ đồng vào giữa năm 2026).

Nguồn tài chính này bảo đảm năng lực cân đối vững chắc, sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất hoặc khủng hoảng diện rộng trên thị trường lao động quốc tế; đồng thời hỗ trợ việc phát triển, ổn định và mở rộng thị trường lao động ngoài nước.

Ngoài ra, nguồn tài chính này cũng bảo đảm Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đủ năng lực phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp, cũng như phối hợp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã và đang khẳng định rõ vai trò là công cụ quản lý, điều tiết và hỗ trợ an sinh hữu hiệu của Nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Với tinh thần đổi mới toàn diện, lấy người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Quỹ cam kết tiếp tục sử dụng hiệu quả, minh bạch mọi nguồn lực, luôn là “điểm tựa an tâm” đồng hành cùng người lao động Việt Nam trên con đường hội nhập và lập nghiệp quốc tế.