Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam sau 20 năm: Hướng tới 5.000 tỷ đồng vốn hoạt động

Sáng 19/10/2026, tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (27/10/2006 – 27/10/2026). Sự kiện diễn ra trước Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam chúc mừng Ban lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoài Linh; Phó Chủ tịch Đinh Hồng Thái cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc.

Buổi lễ còn có đại diện 34 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố, các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Agribank và 25 lãnh đạo hợp tác xã đang vay vốn tại Quỹ.

Về phía Quỹ có Chủ tịch Nguyễn Hùng Tiến, Kiểm soát viên Đỗ Tùng Thanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phạm Văn Giáp, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thi cùng cán bộ, người lao động.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quỹ Phạm Văn Giáp trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển. Các đại biểu cũng theo dõi phóng sự về hành trình đồng hành của Quỹ với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hơn 2.094 tỷ đồng giải ngân và giá trị phía sau những con số

Từ nguồn vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, đến nay Quỹ đã nâng quy mô vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, sau khi triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, hoạt động cho vay từng bước được mở rộng.

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Giai đoạn 2019–2025, Quỹ giải ngân hơn 2.094 tỷ đồng cho 391 dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Riêng hai năm 2024–2025, doanh số giải ngân đạt 1.376 tỷ đồng với 170 khoản vay, sau khi mở rộng cho vay vốn lưu động và cho vay thành viên hợp tác xã. Dư nợ đến cuối năm 2025 đạt khoảng 943 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh ý nghĩa thực tiễn của nguồn vốn hỗ trợ, đặc biệt đối với những hợp tác xã gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng thương mại.

Theo bà, nhiều hợp tác xã nông nghiệp có phương án sản xuất khả thi, vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ nhưng vẫn vướng mắc về tài sản bảo đảm khi vay vốn ngân hàng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoài Linh và Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Nguyễn Hùng Tiến.

Nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ đã giúp các hợp tác xã đầu tư máy móc, nhà xưởng chế biến, nhà kính, nhà lưới và bổ sung vốn lưu động. Qua đó, nhiều đơn vị có thêm điều kiện đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP và tham gia các chuỗi liên kết giá trị.

“Hơn 2.094 tỷ đồng doanh số giải ngân cho 391 dự án không chỉ là những con số trên bảng cân đối kế toán. Đó là cơ hội sản xuất, là việc làm, thu nhập của thành viên và là niềm tin của hợp tác xã đối với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam”, bà Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Quỹ trong giai đoạn chịu tác động của đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế. Bà biểu dương sự đóng góp của các thế hệ cán bộ trong việc hoàn thiện quản trị nội bộ, đưa nguồn vốn hỗ trợ đến các hợp tác xã.

Hướng tới 5.000 tỷ đồng, nhưng hiệu quả không chỉ đo bằng giải ngân

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân thẳng thắn chỉ ra các hạn chế cần khắc phục.

Vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và dư nợ khoảng 943 tỷ đồng vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu vốn của khu vực kinh tế tập thể. Hoạt động tín dụng chưa phủ đều các vùng, đặc biệt tại khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và quản lý dữ liệu khách hàng cũng chưa được số hóa đồng bộ.

Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Nguyễn Hùng Tiến.

Đề cập khó khăn trong huy động vốn, bà nhìn nhận hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và lãi suất cho vay ưu đãi khiến Quỹ khó cạnh tranh với các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh “khó khăn khách quan không thể là lý do để chậm đổi mới”.

Theo dự thảo Chiến lược phát triển Quỹ giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2040 đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng vốn hoạt động của Quỹ được đề xuất đạt khoảng 2.400 tỷ đồng vào năm 2030, gồm 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ và 400 tỷ đồng vốn huy động.

Đến năm 2035, quy mô này dự kiến tăng lên khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng và vốn huy động 1.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa định hướng trên, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao Quỹ bảy nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng.

Thay vì thụ động chờ hợp tác xã nộp hồ sơ, Quỹ cần chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố để tìm kiếm, sàng lọc và hướng dẫn những đơn vị có phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái (hàng đầu, caravat xanh)

Nguồn vốn cần ưu tiên cho các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng tiêu chí ESG và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đặc biệt, Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân đặt ra yêu cầu thay đổi cách đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ.

“Thước đo thành công của Quỹ không chỉ nằm ở doanh số giải ngân hay quy mô nguồn vốn, mà quan trọng hơn là ở số lượng hợp tác xã phát triển lớn mạnh sau khi vay vốn, đời sống của thành viên hợp tác xã được nâng lên như thế nào và khả năng bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước”, bà nhấn mạnh.

Đổi mới tín dụng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Hùng Tiến cam kết tập trung triển khai năm nhóm giải pháp, gồm củng cố năng lực tài chính, đổi mới mô hình cấp tín dụng theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường quản trị rủi ro và kiện toàn tổ chức bộ máy.

Trong đó, Quỹ dự kiến từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chấm điểm tín dụng hợp tác xã, đối chiếu hồ sơ pháp lý và tài sản bảo đảm, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.

Phó Tổng giám đốc phụ trách Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Phạm Văn Giáp.

Quỹ cũng định hướng triển khai trợ lý ảo hỗ trợ hướng dẫn thủ tục vay vốn, giúp các hợp tác xã, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, tiếp cận thông tin và nguồn vốn thuận lợi hơn.

Với tinh thần nhìn thẳng vào những tồn tại, Chủ tịch Nguyễn Hùng Tiến nhận trách nhiệm người đứng đầu đối với các hạn chế trong hoạt động của Quỹ, đồng thời khẳng định yêu cầu mở rộng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro.

Ông nhấn mạnh quan điểm “kiên quyết mở rộng quy mô tín dụng nhưng tuyệt đối không hạ chuẩn tín dụng”, bảo đảm mỗi đồng vốn nhà nước được sử dụng đúng thẩm quyền, đúng quy trình và có khả năng kiểm soát rủi ro.

Chủ tịch Quỹ cũng khẳng định sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá cán bộ, không để các mục tiêu chiến lược chỉ dừng trên văn bản.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và địa phương chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, người lao động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Sau khi Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quỹ sẽ trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kế hoạch triển khai tổng thể giai đoạn 2026–2030, phân kỳ theo từng năm với lộ trình, nguồn lực và chỉ tiêu cụ thể.

Sau hai thập kỷ hoạt động, định hướng phát triển của Quỹ không chỉ là mở rộng nguồn vốn mà còn nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của hợp tác xã, sử dụng vốn hiệu quả và tạo ra những chuyển biến thực chất trong sản xuất, kinh doanh và thu nhập của thành viên.