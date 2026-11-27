Theo Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 27/11/2026, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2026 với hai chỉ tiêu, gồm một Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và một chuyên viên công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Quỹ.

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp, dự kiến trong tháng 12/2026.

Đối với vị trí Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán, có chứng chỉ kế toán trưởng và ít nhất 3 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí quản lý tài chính, kế toán tương đương.

Ứng viên phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc tương đương theo quy định. Quỹ ưu tiên những người có kinh nghiệm quản lý cấp phòng, làm kế toán tổng hợp lâu năm hoặc từng công tác tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và quỹ tài chính.

Nhân sự được tuyển dụng sẽ đảm nhiệm công tác tổ chức, điều hành hoạt động kế toán, tài chính, thống kê; xây dựng kế hoạch thu, chi; kiểm soát tài chính và tham gia quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Quỹ.

Đối với vị trí chuyên viên công nghệ thông tin, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị hệ thống hoặc triển khai các dự án, giải pháp chuyển đổi số.

Nhiệm vụ trọng tâm của vị trí này là tham mưu, triển khai các giải pháp chuyển đổi số, cải tiến quy trình nghiệp vụ, quản trị hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành của Quỹ.

Ứng viên dự tuyển cả hai vị trí không quá 50 tuổi, đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, sức khỏe và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Người trúng tuyển được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi và thưởng theo hiệu quả công việc theo quy định.

Hồ sơ dự tuyển gồm phiếu đăng ký theo mẫu, sơ yếu lý lịch, bản sao căn cước công dân, văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ liên quan và giấy chứng nhận sức khỏe được cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Quỹ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27/11 đến hết 17h ngày 11/12/2026, trong giờ hành chính các ngày làm việc, tại Văn phòng Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam, tầng 4, Khu Liên cơ quan, ngõ 149 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Thông tin liên hệ qua email: caf@vca.org.vn.

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