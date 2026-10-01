Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 910 triệu đồng thực hiện dự án chăn nuôi lợn thịt

Các hộ nhận tiền giải ngân dự án chăn nuôi lợn thịt.

Tại hội nghị, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân quỹ 910 triệu đồng cho dự án chăn nuôi lợn thịt với 13 hộ dân tại xóm Lũng Súng và Tàn Pà, thời gian thực hiện 36 tháng, hỗ trợ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện đời sống, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp với các ban, ngành tập huấn cho hội viên và nhân dân. Các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư chăn nuôi lợn thịt theo phương án đã đăng ký. Tham gia tập huấn kỹ thuật, tuân thủ quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, bảo đảm hiệu quả kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình chăn nuôi.

Xã Ca Thành ra mắt Tổ hợp tác “Chăn nuôi lợn thịt”.

Tại hội nghị, xã Ca Thành ra mắt Tổ hợp tác “Chăn nuôi lợn thịt” với 10 thành viên tham gia hoạt động dựa trên nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, cùng có lợi, giúp đỡ nhau và đảm bảo lợi ích chung của tổ; tạo ra cơ chế liên kết trong sản xuất chăn nuôi.