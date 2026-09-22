Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Gắn sản xuất với chế biến sâu và du lịch trải nghiệm

Trong quý I/2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội đã giải ngân 750 triệu đồng cho 5 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã Kiều Phú vay vốn. Được tiếp sức, các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, hợp tácxây dựng mô hình “Cánh đồng rau an toàn, vùng dược liệu gắn với du lịch trải nghiệm” tại thôn Văn Quang, với quy mô 2ha.

Mô hình “Cánh đồng rau an toàn, vùng dược liệu gắn với du lịch trải nghiệm” tại xã Kiều Phú. Ảnh: Nguyễn Đức

Các hộ vay vốn đã cùng nhau đầu tư giống, vật tư, cải tạo đất và phát triển các loại cây trồng như tía tô, hương nhu, đậu, lạc, lúa, ngô và rau màu theo mùa vụ.Toàn bộ quy trình canh tác đều tuân thủ định hướng chuẩn VietGAP, sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học với phương châm cộng đồng cùng giám sát.

Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu về rau, dược liệu của hộ kinh doanh Lá Mori, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ các hộ xây dựng phương án sản xuất phù hợp; đồng thời kết nối, hỗ trợ đầu ra, góp phần hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu ổn định.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nông sản sạch ra thị trường, các hộ tham gia mô hình còn mạnh dạn kết hợp phát triển hoạt động du lịch sinh thái. Hội Nông dân xã đã phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường mầm non, tiểu học và các hội nhóm cộng đồng tổ chức chương trình tour trải nghiệm “Một ngày làm nông dân”.

Thông qua các hoạt động thực tế như làm đất, gieo hạt, bón phân hữu cơ, nhổ cỏ, bắt ốc, tát nước, lội bùn cấy lúa… các em học sinh có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hoạt động này không chỉ mang lại nguồn thu nhập bổ sung đáng kể cho các hộ tham gia mô hình mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp sinh thái địa phương.

Mô hình “Trồng nho kết hợp du lịch trải nghiệm” tại xã Thạch Thất. Ảnh: Bình Minh

Kịp thời nắm bắt nhu cầu của hội viên và tiếp sức cho các dự án kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, mới đây (ngày 18-9), Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã trao nguồn vốn 2,5 tỷ đồng cho 35 hộ hội viên xã Thạch Thất thông qua 3 phương án vay vốn, gồm: Trồng sen kết hợp nuôi cá, trồng nho sữa, trồng thanh long ruột đỏ.

Là một trong số hộ được vay vốn đợt này, anh Nguyễn Ngọc Quang, Chủ Farm Nông nghiệp Xanh (xã Thạch Thất) chia sẻ: “Đồng vốn quý giá, kịp thời từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội giúp tôi có thêm động lực phát triển mô hình du lịch trải nghiệm. Với quy mônông trại 3,5 ha, trong đó có 1,5 ha trồng nho đang cho thu hoạch từ 15 đến 17 tấn mỗi năm, tôi tự tin phát triển du lịch trải nghiệm sẽ giúp mộtsản lượng lớn được tiêu thụ ngay tại vườn, cơ hội nâng cao doanh thu được mở rộng”.

Điểm tựa tài chính của nông dân Thủ đô

Sự thành công bước đầu của mô hình “Cánh đồng rau an toàn, vùng dược liệu gắn với du lịch trải nghiệm” tại xã Kiều Phú, hay mô hình “Trồng nho kết hợp du lịch trải nghiệm” tại xã Thạch Thất đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, minh chứng cho tư duy dám nghĩ, dám làm và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân Thủ đô trong thời kỳ mới.

Mô hình chế biến sản phẩm từ thảo dược của Hợp tác xã Lá Mori tại xã Kiều Phú. Ảnh: Thu Hà

Từ nguồn lực thiết thực của Quỹ Hỗ trợ nông dân, các mô hình không chỉ giúp hội viên khơi thông nguồn vốn để khai thác hiệu quả tài nguyên đất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, mà còn khẳng định vai trò đòn bẩy tài chính của Quỹ trong việc tiếp sức nông dân phát triển kinh tế, góp phần kiến tạo môi trường sống xanh - sạch - đáng sống.

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội được thành lập từ năm 1996, là đơn vị có số vốn lớn nhất cả nước và có số hội viên nông dân được hưởng lợi nhiều nhất. Trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã từng bước khẳng định vai trò là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ hội viên nông dân Thủ đô phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Tính đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn Quỹ đạt hơn 937,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng chục nghìn lượt hộ nông dân vay vốn triển khai các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh.Theo đánh giá, thu nhập của các hộ tham gia dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng từ 10 đến 20% so với trước khi vay vốn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp bền vững của Thủ đô.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa, Hội sẽ phối hợp với các xã lựa chọn những mô hình, phương án khả thi để hỗ trợ vốn theo quy định; đồng thời kết nối khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường tiêu thụ.Với những mô hình tốt, nhu cầu rõ và phương án khả thi, Hội tích cực huy động, kết nối các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả và thu nhập.