Quỹ hỗ trợ nông dân, điểm tựa của nhà nông

Ông Lý Phước Dạng (phường Hòa Xuân) được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để trồng hoa Tết. Ảnh: NGỌC QUỐC

Phát huy hiệu quả nguồn quỹ

Tại vùng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân), ông Lý Phước Dạng đầu tư 200 triệu đồng để trồng khoảng 1.000 chậu cúc đại đóa và 2.500 chậu cúc mâm xôi. Trong đó, ông vay tín chấp 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để mua cây giống, phân bón, đúc chậu và chi trả nhân công.

Nhờ cần cù chăm sóc cùng thời tiết thuận lợi, vườn hoa của ông phát triển xanh tốt, sẵn sàng cung ứng cho thị trường tết sắp tới.

Cùng canh tác tại vùng hoa Dương Sơn, bà Võ Thị Xuân Lan cũng đã được vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, kết hợp 20 triệu đồng vốn có sẵn để trồng 400 chậu cúc pha lê cùng nhiều cúc đất. Từ nguồn vốn vay, bà đầu tư mua thêm phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng và thuê nhân công ngắt nụ nhằm nâng cao chất lượng hoa phục vụ thị trường tết.

Bà Lan cho biết, trước đây bà từng 3 lần vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với các mức 10 triệu, 20 triệu và 30 triệu đồng, toàn bộ đều đã hoàn trả.

Bà Huỳnh Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân cho biết, đến nay địa bàn đã có 18 hộ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 1,27 tỷ đồng. Tùy theo mô hình sản xuất mà mức vay mỗi hộ dao động từ 50-100 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng.

Nguồn vốn này có ý nghĩa quan trọng, giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hội Nông dân phường cũng đã trình đơn vị quản lý nguồn quỹ thẩm định 2 dự án nuôi chim cút và trồng lúa hữu cơ cho 15 hộ vay với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Tại xã Chiên Đàn, nguồn vốn vay chủ yếu được hội viên nông dân tập trung đầu tư cho mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Như hộ ông Trần Ngọc Huỳnh (thôn Khánh Thịnh), thuộc diện hộ khó khăn, đã được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để mua 2 con bò giống và xây dựng lại chuồng trại nhằm mở rộng quy mô chăn nuôi trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiên Đàn cho biết, thời gian qua Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã thẩm định, giải ngân 5,5 tỷ đồng cho 5 dự án chăn nuôi bò với 58 hộ vay. Hội thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, theo dõi tiến độ các mô hình và đôn đốc hộ vay trả nợ đúng quy định.

Thời gian tới, Hội tiếp tục trình hồ sơ thẩm định 2 dự án chăn nuôi bò với tổng nguồn vốn 1,85 tỷ đồng cho 20 hộ vay.

Hộ ông Trần Ngọc Huỳnh (bên phải, xã Chiên Đàn) đã được vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển mô hình chăn nuôi bò trong thời gian tới. Ảnh: BÍCH PHƯỢNG

Chú trọng quản lý, giám sát vốn vay

Hiện nay, tổng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt hơn 205,8 tỷ đồng, trong đó riêng 9 tháng của năm 2026 nguồn vốn tăng thêm gần 398 triệu đồng từ ngân sách bổ sung cấp xã và nguồn vận động, ủng hộ. Ngoài ra, quỹ còn quản lý hơn 4,5 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương.

Sau khi hợp nhất, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng đã kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành hệ thống quy chế mới và kịp thời đưa nguồn vốn đến với nông dân. Tính từ ngày 1/7/2026 đến đầu tháng 11, quỹ đã giải ngân 42,75 tỷ đồng cho 65 phương án, giúp 459 hộ hội viên, nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt và các hoạt động sản xuất, chế biến nông nghiệp.

Đến nay, tổng dư nợ của quỹ đạt hơn 121 tỷ đồng với 2.651 hộ đang vay. Các hộ vay cơ bản sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ và lãi đúng hạn; chất lượng tín dụng được giữ vững, không phát sinh sự cố ảnh hưởng đến an toàn nguồn vốn.

Bà Thái Thị Bích Phin, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chia sẻ, thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô, tạo việc làm và tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Thời gian tới, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tập trung rà soát nhu cầu vay vốn tại từng xã, phường; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và thời hạn đối với từng địa bàn, từng phương án.

Cùng với đó, quỹ tăng cường kiểm tra trước, trong và sau cho vay; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, kiểm soát nợ quá hạn; nâng cao năng lực cán bộ quản lý vốn và đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sử dụng vốn hiệu quả.