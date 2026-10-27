Quỹ hỗ trợ của ông Đinh Văn Nơi giúp người phụ nữ bán vé số có tiền phẫu thuật

Tối 27/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Quốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo để chi trả gần 16 triệu đồng chi phí phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có bảo hiểm y tế.

Đây là quỹ được thành lập từ khoản tiền 50 triệu đồng do ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, trao tặng Trung tâm Y tế Phú Quốc trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Nữ bệnh nhân nghèo vừa trải qua ca phẫu thuật phức tạp tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. (Ảnh: Dung Hoàng)

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Phú Quốc, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, mắc nhiều bệnh nền như đái tháo đường chưa được kiểm soát tốt, rối loạn lipid máu, thiếu máu cơ tim cục bộ. Đặc biệt, người bệnh bị nhiễm trùng hoại tử bàn chân và được theo dõi nguy cơ nhiễm trùng huyết.

Sau khi thăm khám chuyên sâu và hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật đoạn chi nhằm kiểm soát nhiễm trùng, hạn chế nguy cơ đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi quy trình chăm sóc trước và sau mổ chặt chẽ, trong khi hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quang Thuộc cho biết, bệnh nhân từ đất liền ra Phú Quốc mưu sinh, không có bảo hiểm y tế. Chi phí phẫu thuật và điều trị là gánh nặng lớn đối với gia đình.

“Nhờ nguồn quỹ dành cho bệnh nhân nghèo mà ông Đinh Văn Nơi trao tặng sau chuyến thăm Trung tâm Y tế, chúng tôi đã báo cáo Ban Giám đốc để trích quỹ chi trả 100% chi phí ca phẫu thuật, giúp bệnh nhân an tâm điều trị”, bác sĩ Lê Quang Thuộc chia sẻ.

Theo bác sĩ điều trị, gần 16 triệu đồng chi phí phẫu thuật được quỹ hỗ trợ chi trả toàn bộ, giúp người bệnh được can thiệp y tế kịp thời, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình.

Gia đình bệnh nhân được hỗ trợ 100% viện phí từ nguồn quỹ do Bí thư Phú Quốc Đinh Văn Nơi trao tặng. (Ảnh: Dung Hoàng)

Trong niềm xúc động, ông Trần Hữu Hạnh (chồng bệnh nhân) cho biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng từ đất liền ra Phú Quốc mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Vợ ông từng bị tai biến, mắc bệnh tiểu đường. Khi chân sưng đau, bệnh tình trở nặng, gia đình càng lo lắng vì không có bảo hiểm y tế và không biết xoay xở tiền phẫu thuật ở đâu.

“May mắn có Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo do Bí thư Phú Quốc hỗ trợ đã chi trả toàn bộ 100% chi phí ca mổ cho vợ, tôi mừng và mang ơn lắm. Tôi chỉ mong sao quỹ ngày càng phát triển để tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa”, ông Hạnh nói.

Bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc, cho biết trong dịp Tết Trung thu năm 2026, ông Đinh Văn Nơi đến thăm đơn vị và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi. Dịp này, ông trao tặng Trung tâm Y tế 50 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đó, Ban Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo để giúp những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc quỹ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho nữ bệnh nhân lần này là một trong những hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp người bệnh có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế khi gặp khó khăn về kinh tế.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình giảm gánh nặng viện phí mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân nghèo trong hành trình điều trị bệnh.