Quỹ ETF cơ cấu quý IV/2026: KDH, FPT và loạt cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán

KDH bị loại khỏi VNDiamond, quỹ ETF có thể bán 4,81 triệu cổ phiếu

Theo báo cáo cập nhật cơ cấu danh mục ETF quý IV/2026 của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã công bố danh mục thành phần mới của chỉ số VNDiamond, đồng thời cập nhật tỷ trọng của hai rổ VN30 và VNFin Lead.

Các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/2026. Các quỹ ETF mô phỏng ba chỉ số dự kiến thực hiện cơ cấu danh mục trong giai đoạn 9-13/11, với phiên giao dịch cuối cùng vào ngày 13/11.

Đáng chú ý, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) chính thức bị loại khỏi rổ VNDiamond do không đáp ứng tiêu chí duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL). Theo quy định, cổ phiếu thành phần phải duy trì FOL tối thiểu 65%. Tuy nhiên, KDH không khắc phục được điều kiện này sau khi đã bị giảm một phần tỷ trọng trong kỳ đánh giá trước.

Mirae Asset ước tính DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFVND), quỹ chiếm hơn 95% tổng tài sản của các quỹ mô phỏng VNDiamond, có thể bán khoảng 4,81 triệu cổ phiếu KDH trong đợt cơ cấu sắp tới.

VNDiamond không bổ sung cổ phiếu mới trong kỳ rà soát tháng 11, qua đó duy trì danh mục gồm 17 mã. Theo Mirae Asset, việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kéo dài đã khiến số lượng cổ phiếu đáp ứng điều kiện gia nhập rổ chỉ số thu hẹp đáng kể.

Tỷ trọng ngân hàng trong VN30 giảm, áp lực bán dồn vào nhiều mã

Đối với VN30, nhóm ngân hàng là một trong những điểm đáng chú ý nhất khi tỷ trọng giảm từ 38,1% xuống 35,2%. Diễn biến này chủ yếu đến từ việc nhóm ngân hàng có hiệu suất thấp hơn mặt bằng chung của VN30 kể từ kỳ điều chỉnh trước.

Cụ thể, nhóm ngân hàng giảm 11,1% trong khi VN30 tăng 3,9%. Dù vậy, ngân hàng vẫn chiếm hơn một phần ba danh mục chỉ số.

Theo ước tính của Mirae Asset, MSB đứng đầu danh sách bán ròng dự kiến với khoảng 10,81 triệu cổ phiếu. ACB đứng tiếp theo với khoảng 8,24 triệu đơn vị, trong khi TCB có thể bị bán gần 5,17 triệu cổ phiếu. Một số mã ngân hàng khác cũng được dự báo chịu áp lực cung gồm TPB với khoảng 4,08 triệu cổ phiếu, VPB 3,42 triệu, MBB 3 triệu và HDB 2,7 triệu cổ phiếu. Tổng lượng bán ròng dự kiến tại 7 cổ phiếu ngân hàng trên lên tới khoảng 37,42 triệu đơn vị.

Ở một ước tính khác đối với riêng hoạt động cơ cấu VN30, TCB có thể bị bán khoảng 3,9 triệu cổ phiếu, VPB khoảng 2,7 triệu, MBB khoảng 2,3 triệu và HDB hơn 2 triệu. Điều này cho thấy các quỹ mô phỏng chỉ số có thể tạo ra lượng giao dịch đáng kể tại nhóm ngân hàng trong kỳ cơ cấu.

FPT, VHM cũng nằm trong nhóm bị bán

Không chỉ nhóm ngân hàng, FPT cũng được dự báo chịu áp lực bán khi tỷ trọng trong VN30 giảm từ 8,5% xuống 7,1%. Mirae Asset ước tính tổng lượng bán ròng FPT có thể đạt khoảng 3,31 triệu cổ phiếu. Riêng các quỹ mô phỏng VNDiamond được dự báo bán gần 2,99 triệu đơn vị, chiếm phần lớn lượng bán dự kiến đối với cổ phiếu này. VHM cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán, với lượng bán ròng dự kiến khoảng 2,38 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup vẫn tăng tỷ trọng trong VN30, từ 17,2% lên 17,8%, chủ yếu nhờ VIC. Tỷ trọng VIC tăng từ 10,4% lên 12%, đưa cổ phiếu này trở thành mã có tỷ trọng lớn nhất trong rổ.

Tuy nhiên, khối lượng VIC được các quỹ dự kiến mua ròng chỉ khoảng 310.000 cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với lượng bán dự kiến tại VHM.

GMD, NLG, REE và PNJ đón lực mua lớn

Trong khi KDH, FPT, VHM và nhiều cổ phiếu ngân hàng đối diện áp lực cung, một số cổ phiếu thuộc nhóm phi tài chính được dự báo hưởng lợi từ hoạt động tái cơ cấu danh mục. Đứng đầu danh sách mua ròng dự kiến là CTCP Gemadept (GMD) với gần 7,49 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) với khoảng 4,28 triệu đơn vị.

REE và PNJ cũng được dự báo đón lượng mua đáng kể, lần lượt khoảng 3,59 triệu và 3,31 triệu cổ phiếu. Theo Mirae Asset, toàn bộ lượng mua dự kiến đối với 4 mã GMD, NLG, REE và PNJ đến từ quỹ mô phỏng VNDiamond, chủ yếu do thay đổi tỷ trọng trong danh mục chỉ số.

Đối với VN30, Hòa Phát (HPG) được dự báo được mua ròng khoảng 2,92 triệu cổ phiếu. SHB và LPB cũng có thể lần lượt được mua khoảng 1,63 triệu và 1,23 triệu đơn vị.

ETF có thể tạo biến động giao dịch lớn trong tuần cơ cấu

Từ những thay đổi về thành phần và tỷ trọng của VN30, VNDiamond và VNFin Lead, Mirae Asset cho rằng các quỹ ETF mô phỏng những chỉ số này có thể thực hiện lượng giao dịch đáng kể trong kỳ cơ cấu quý IV.

Với phiên giao dịch cuối cùng của kỳ cơ cấu dự kiến diễn ra ngày 13/11, áp lực cung tại các cổ phiếu bị giảm tỷ trọng hoặc loại khỏi chỉ số sẽ tập trung trong một số phiên trước thời điểm danh mục mới chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11. Trong khi đó, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng hoặc hưởng lợi từ thay đổi danh mục có thể đón dòng tiền mua cơ cấu, trong đó GMD, NLG, REE, PNJ và HPG nằm trong nhóm đáng chú ý.