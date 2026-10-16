Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia ước chi 3,9 tỷ đồng trong 9 tháng

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Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), Bộ Khoa học và Công nghệ, mới đây công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 của quỹ là 5.391,9 triệu đồng. Quỹ ước đạt thực hiện trong 9 tháng là 3.911,5 triệu đồng, tương đương 72,5% dự toán năm. Toàn bộ dự toán chi thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, khoản hỗ trợ chi thường xuyên được bố trí 5.095 triệu đồng, ước thực hiện 3.911,5 triệu đồng, đạt 77% dự toán. Ngoài ra, quỹ được bố trí 296,9 triệu đồng cho quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Báo cáo không ghi nhận số liệu giải ngân đối với khoản kinh phí này tại thời điểm công bố.

Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, trong tháng 9/2026, NATIF đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ các nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Mức tài trợ từ ngân sách nhà nước tối đa là 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ, với thời gian thực hiện không quá 12 tháng. Các nhiệm vụ hướng đến phát triển sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình ứng dụng AI có khả năng đưa vào thực tiễn.

Hiện nay, quỹ đang hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất vay đợt 2.

Tuy nhiên, việc đưa các chương trình hỗ trợ đến với doanh nghiệp vẫn còn những vướng mắc.

Tại một diễn đàn đầu tháng 10, ông Bùi Quang Minh, Giám đốc NATIF, cho biết qua các chương trình đã triển khai, quỹ nhận thấy khoảng cách giữa mức độ quan tâm của doanh nghiệp và số lượng hồ sơ đăng ký thực tế.

“Khi đưa ra thảo luận, các doanh nghiệp rất hào hứng, nhưng lúc nộp hồ sơ thì lại không nhiều”, ông Minh nói về chương trình hỗ trợ lãi suất đợt đầu.

Theo lãnh đạo quỹ, một trong những nguyên nhân là tâm lý e ngại trách nhiệm sau khi nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn gặp khó khăn do chưa nắm rõ quy trình đăng ký và cách xây dựng hồ sơ đáp ứng các yêu cầu thủ tục.

Để tháo gỡ những vướng mắc này, NATIF đang thiết kế quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ thông qua hàng loạt buổi đối thoại trực tiếp với quỹ (riêng tháng 10 có 5 buổi tọa đàm vào lúc 14 giờ các ngày 15/10, 23/10, 30/10, 06/11 và 13/11/2026).

Quỹ cũng hướng đến rút ngắn thời gian thẩm định, đơn giản hóa thủ tục, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động đăng ký và được xem xét tài trợ theo các tiêu chí của từng chương trình.

Theo lãnh đạo quỹ, việc đơn giản hóa quy trình không đồng nghĩa với giảm yêu cầu giám sát. Quỹ vẫn chú trọng công tác hậu kiểm nhằm bảo đảm nguồn lực ngân sách được sử dụng đúng mục đích. Doanh nghiệp nhận hỗ trợ cần chứng minh hiệu quả thực tế của khoản đầu tư, qua đó bảo đảm nguồn vốn nhà nước được sử dụng đúng mục tiêu và tạo ra giá trị thiết thực.