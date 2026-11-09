Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 401/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Theo đó, mức phạt tiền lên đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm tăng cường quản lý hoạt động trong lĩnh vực này. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22-12-2026.

Theo nghị định, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được áp dụng hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Mức phạt quy định tại các điều của nghị định là mức áp dụng đối với tổ chức; cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Đáng chú ý, tại Điều 8, nghị định quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về cung cấp, cập nhật thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số. Theo đó, hành vi cung cấp, cập nhật thông tin trực tuyến hoặc kết nối, chia sẻ dữ liệu không đầy đủ, không chính xác hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà không khắc phục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trường hợp không thực hiện việc cung cấp, cập nhật thông tin hoặc không kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định, mức phạt từ 30 đến 60 triệu đồng. Tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc cung cấp, cập nhật thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu đầy đủ, chính xác theo yêu cầu.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 90 đến 140 triệu đồng đối với một số hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm phần cứng, phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ số. Hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện các hành vi bị cấm có thể bị phạt từ 140 đến 170 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền con người, quyền công dân, sức khỏe và tính mạng con người bị phạt từ 170 đến 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nghị định tăng cường kiểm soát việc thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc gian dối trong hồ sơ để hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ có thể bị phạt từ 30 đến 200 triệu đồng, tùy tính chất, quy mô và nội dung vi phạm. Các hành vi gian dối trong hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số, đầu tư sản xuất sản phẩm bán dẫn cũng thuộc diện xử phạt.

Đối với hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, nghị định quy định các mức phạt từ 10 đến 200 triệu đồng đối với những hành vi như: Không báo cáo, cung cấp thông tin không đầy đủ, không triển khai thử nghiệm đúng nội dung được cấp phép, không kiểm soát rủi ro hoặc không bảo đảm an toàn dữ liệu của người tham gia thử nghiệm.

Ngoài phạt tiền, tùy hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc thu hồi, gỡ bỏ hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật đối với sản phẩm, dịch vụ vi phạm; nộp lại số lợi bất hợp pháp và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác.

Việc ban hành quy định xử phạt chuyên biệt được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động công nghiệp công nghệ số tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời tạo môi trường minh bạch, lành mạnh cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

MÃ PHƯƠNG